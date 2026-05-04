Более 4,5 млн человек стали посетителями российских заповедников

Около 4,5 человек стали гостями российских заповедных территорий весной 2026 года, сообщила пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии РФ.
"Весной 2026 года заповедники, национальные парки и заказники федерального значения посетили 4 млн 445 тыс человек. С начала года заповедные территории России посетили уже более 7 млн человек"
– пресс-служба Минприроды РФ
Уточняется, что самым часто посещаемым стал заповедник "Кисловодский" в Ставропольском каре, в марте-мае текущего года его посетили более 1,237 млн туристов.
В рейтинг самых популярных заповедных территорий также вошел национальный парк "Сочинский" Краснодарского края, который весной увидели почти 777 тыс гостей.
Также, высокий интерес туристов был заметен к Кавказскому заповеднику, который за весну посетили 178 тыс человек, также рассказали в Минприроды РФ.
Кроме того, отмечается высокий спрос к национальному парку "Приэльбрусье", принявшему более 130 тыс посетителей, а также свыше 70 тыс человек в течение этой весны посетили Ялтинский горно-лесной заповедник, отмечается в сообщении ведомства.