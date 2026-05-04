Более 4,5 млн человек стали посетителями российских заповедников

Весной текущего года почти 4,5 млн туристов посетили заповедные территории России. Самым популярным стал заповедник "Кисловодский" на Ставрополье.

Около 4,5 человек стали гостями российских заповедных территорий весной 2026 года, сообщила пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии РФ.

"Весной 2026 года заповедники, национальные парки и заказники федерального значения посетили 4 млн 445 тыс человек. С начала года заповедные территории России посетили уже более 7 млн человек"

– пресс-служба Минприроды РФ

Уточняется, что самым часто посещаемым стал заповедник "Кисловодский" в Ставропольском каре, в марте-мае текущего года его посетили более 1,237 млн туристов.

В рейтинг самых популярных заповедных территорий также вошел национальный парк "Сочинский" Краснодарского края, который весной увидели почти 777 тыс гостей.

Также, высокий интерес туристов был заметен к Кавказскому заповеднику, который за весну посетили 178 тыс человек, также рассказали в Минприроды РФ.

Кроме того, отмечается высокий спрос к национальному парку "Приэльбрусье", принявшему более 130 тыс посетителей, а также свыше 70 тыс человек в течение этой весны посетили Ялтинский горно-лесной заповедник, отмечается в сообщении ведомства.