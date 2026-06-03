Нальчик наращивает интенсивность авиаперевозок

Только за полгода пассажиропоток через воздушные ворота Кабардино-Балкарии - аэропорт Нальчик - вырос на треть, превысив 100 тысяч человек: этому способствовали новые авиарейсы и рост частоты полетов в российские регионы.

Все чаще не только туристы со всей России, но и жители Кабардино-Балкарии (КБР) выбирают для своих поездок самый быстрый и удобный транспорт – воздушный, что позволило авиаторам республики на треть нарастить пассажиропоток в Международном аэропорту Нальчика, сообщается в официальном канале воздушной гавани.

"По итогам первого полугодия 2026 года пассажиропоток аэропорта Нальчик составил 104,5 тыс пассажиров, что на 33% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Рост пассажиропотока стал результатом последовательного развития маршрутной сети аэропорта и расширения географии полетов"

- сообщение

Основные причины столь значительного роста - увеличение частоты полетов в Москву и Санкт-Петербург. Так, авиарейсы в столичные аэропорты Внуково и Шереметьево летают из Нальчика ежедневно, в петербургский аэропорт Пулково - три раза в неделю по средам, пятницам и воскресеньям, в Казань и курортный Сочи - два раза в неделю по средам и субботам, свою лепту вносят и рейсы в Саудовскую Аравию, передает портадл "Это Кавказ".

Для жителей и гостей КБР – это еще больше возможностей для деловых поездок, туристических путешествий и международных перелетов, отметили в администрации аэропорта.

В минувшем 2025 году аэропорт Нальчика обслужил порядка 1,2 тыс рейсов – это 185 тыс авиапассажиров, показав рост на 10%, добавили в воздушной гавани.