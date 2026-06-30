МИД Ирана назвал уход США главным условием безопасности на Ближнем Востоке

В Иране заявили, что Ормузский пролив находится под контролем Тегерана, а безопасность на Ближнем Востоке обеспечит только полный уход США из региона.

Заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади подверг критике диалог по региональной безопасности в Бахрейне, участники которого обсуждали ситуацию в Ормузском проливе. О позиции дипломат написал на своей в социальной сети.

Заместитель министра добавил, что военный саммит в Бахрейне не способен установить правовой порядок в Персидском заливе. По его словам, безопасность Ближнего Востока обеспечит отказ от вмешательства в дела других государств, уход США, уважение суверенитета стран и принятие новых геополитических реалий.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что глава ведомства адмирал Брэд Купер провел встречу в Бахрейне с представителями оборонных ведомств 12 стран Ближнего Востока. Участники переговоров обсуждали обстановку в сфере безопасности и расширение оборонного сотрудничества.

В сообщении CENTCOM указывается, что стороны подчеркнули приверженность обеспечению беспрепятственного движения торговых судов через Ормузский пролив.