Вестник Кавказа

Лавров поздравил главу МИД Казахстана с Днем дипломатической службы

Лавров поздравил главу МИД Казахстана с Днем дипломатической службы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Министр иностранных дел РФ направил поздравительную телеграмму Ермеку Кошербаеву и отметил заслуги республиканских дипломатов в укреплении союзнических отношений между странами.

Глава МИД РФ Сергей Лавров направил поздравительную телеграмму министру иностранных дел Казахстана Ермеку Кошербаеву по случаю Дня дипломатической службы страны. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

"В течение уже более трех десятилетий сотрудники Министерства иностранных дел Республики Казахстан профессионально и самоотверженно отстаивают национальные интересы государства на международной арене, вносят вклад в достижение стабильности и безопасности на евразийском континенте и в мире в целом"

- Сергей Лавров

В ведомстве подчеркнули, что дипломатическая служба Казахстана вносит солидный вклад в развитие всеобъемлющего стратегического партнерства между государствами.

В завершении обращения Сергей Лавров также попросил коллегу передать самые искренние поздравления всем причастным к профессиональному празднику сотрудникам министерства.

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