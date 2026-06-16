Лавров поздравил главу МИД Казахстана с Днем дипломатической службы

Глава МИД РФ Сергей Лавров направил поздравительную телеграмму министру иностранных дел Казахстана Ермеку Кошербаеву по случаю Дня дипломатической службы страны. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
"В течение уже более трех десятилетий сотрудники Министерства иностранных дел Республики Казахстан профессионально и самоотверженно отстаивают национальные интересы государства на международной арене, вносят вклад в достижение стабильности и безопасности на евразийском континенте и в мире в целом"
- Сергей Лавров
В ведомстве подчеркнули, что дипломатическая служба Казахстана вносит солидный вклад в развитие всеобъемлющего стратегического партнерства между государствами.
В завершении обращения Сергей Лавров также попросил коллегу передать самые искренние поздравления всем причастным к профессиональному празднику сотрудникам министерства.