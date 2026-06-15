Нормализацию между Баку и Ереваном обсудили Лавров и Фидан

Сергей Лавров и Хакан Фидан провели во вторник встречу в Москве. Одной из обсуждаемых тем стала ситуация на Южном Кавказе, в том числе мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан поговорили на встрече в Москве о региональном сотрудничестве, в том числе о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Об этом было сказано в ходе совместной пресс-конференции министров, организованной после прошедших 16 июня переговоров.

"Мы детально обсудили ситуацию на Южном Кавказе, мирный процесс между Азербайджаном и Арменией. Это очень важная составляющая для обеспечения мира в регионе"

– Хакан Фидан

В свою очередь, руководитель российского внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что Москва и Анкара договорились о тесном взаимодействии на Южном Кавказе, Ближнем Востоке и в других регионах. Он заметил, что важным направлением сотрудничества остается участие РФ и Турции в работе платформы регионального сотрудничества "3+3".

Помимо этого, министры коснулись вопросов безопасности в Черном море, ситуации вокруг Ормузского пролива и развития двустороннего сотрудничества.