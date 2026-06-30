Вестник Кавказа

США недовольны позицией НАТО по Ирану – Рютте

Флаг США
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Глава Североатлантического Альянса заявил о том, что в Белом доме выразили глубокое разочарование европейскими партнерами из-за конфликта в Иране.

Соединенные Штаты разочарованы лидерами европейских стран из-за ситуации вокруг Ирана, такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Об этом он сказал в рамках интервью газете Handelsblatt.

"По поводу Ирана в Белом доме есть определенное разочарование (Европой - ред.)"

— Марк Рютте

Он сообщил, что встречался с администрацией американского лидера Дональда Трампа и пытался объяснить, "что это связано с единичными случаями".

По словам Рютте, Евросоюз "является для США единственной крупной платформой для проецирования мощи".

Страны НАТО должны быть благодарны Соединенным Штатам, поскольку Дональд Трамп позволяет им оставаться очень сильными, считает генсек организации.

При этом Канада и европейские страны стали больше тратить на оборону, заметил Рютте.

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