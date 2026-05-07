В МИД РФ рассказали о нормализации отношений с ЕС и НАТО

Евросоюзу и странам Североатлантического Альянса следует прекратить любые недружественные действия в отношении России, такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Об этом она сообщила в ходе брифинга с представителями СМИ.
Как отметила Захарова, это является главным условием для того, чтобы отношения России со странами ЕС и НАТО нормализовались.
По ее словам, речь идет об отказе от попыток вмешательства во внутренние дела.
Также они не должны стремиться подорвать социально-экономические устои России.
"Брюссель и другие европейские столицы должны прекратить любые недружественные действия в отношении нашей страны, включая попытки вмешательства во внутренние дела, подрыв социальной и экономической стабильности, пересмотреть свой антироссийский курс и, конечно, риторику"
– Мария Захарова
Официальный представитель МИД подчеркнула, что кризис, в котором сейчас находятся НАТО и ЕС, связан в первую очередь с их антироссийской политикой, так как таким образом они "вредят сами себе".
При этом, Захарова напомнила, что российская сторона всегда выступает за диалог и нормализацию отношений.
"В 2008 году выступили с предложением подписать договор о европейской безопасности. В 2009 предложили заключить или подписать договор об основах отношений России и НАТО"
– Мария Захарова
Однако, подчеркнула она, "ни одно наше предложение в НАТО всерьез даже не обсуждалось".