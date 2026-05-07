В МИД РФ рассказали о нормализации отношений с ЕС и НАТО

Официальный представитель МИД России заявила о том, что отношения Москвы с Брюсселем и странами НАТО улучшатся, как только они прекратят недружественные действия в отношении РФ.

Евросоюзу и странам Североатлантического Альянса следует прекратить любые недружественные действия в отношении России, такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Об этом она сообщила в ходе брифинга с представителями СМИ.

Как отметила Захарова, это является главным условием для того, чтобы отношения России со странами ЕС и НАТО нормализовались.

По ее словам, речь идет об отказе от попыток вмешательства во внутренние дела.

Также они не должны стремиться подорвать социально-экономические устои России.

"Брюссель и другие европейские столицы должны прекратить любые недружественные действия в отношении нашей страны, включая попытки вмешательства во внутренние дела, подрыв социальной и экономической стабильности, пересмотреть свой антироссийский курс и, конечно, риторику"

– Мария Захарова

Официальный представитель МИД подчеркнула, что кризис, в котором сейчас находятся НАТО и ЕС, связан в первую очередь с их антироссийской политикой, так как таким образом они "вредят сами себе".

При этом, Захарова напомнила, что российская сторона всегда выступает за диалог и нормализацию отношений.

"В 2008 году выступили с предложением подписать договор о европейской безопасности. В 2009 предложили заключить или подписать договор об основах отношений России и НАТО"

– Мария Захарова

Однако, подчеркнула она, "ни одно наше предложение в НАТО всерьез даже не обсуждалось".