Вестник Кавказа

Армянские бизнесмены пригласили турецких предпринимателей в Ереван

Армянские бизнесмены пригласили турецких предпринимателей в Ереван
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Замруководителя Союза промышленников и предпринимателей Армении Арсен Казарян пригласил представителей турецких деловых кругов на форум в Ереване.

Турецкие бизнесмены приглашены на бизнес-форум, который пройдет в сентябре в Ереване – приглашение озвучил замглавы Союза промышленников и предпринимателей Армении Арсен Казарян.

Соответствующее заявление он сделал в ходе посещения армянскими предпринимателями Торгово-промышленной палаты Вана. Событие состоялось в рамках проекта "Содействие нормализации армяно-турецких отношений: укрепление трансграничных связей".

Казарян пояснил, что армянская сторона ожидает открытия пунктов пропуска на границе, чтобы работать с турецкими партнерами напрямую.

"Ждем гостей из Карса, Ыгдыра и Вана"

– Арсен Казарян

По словам замруководителя палаты, в данный момент структура ведет необходимые обсуждения с внешнеполитическими ведомствами Армении и Турции.

"На встрече, которая состоится в сентябре, хотели бы приветствовать вас на КПП "Алиджан" (КПП "Маргара" со стороны Армении – ред.). Это будет символично. Первыми к нам прибудут именно бизнесмены"

– Арсен Казарян

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