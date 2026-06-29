Армянские бизнесмены пригласили турецких предпринимателей в Ереван

Турецкие бизнесмены приглашены на бизнес-форум, который пройдет в сентябре в Ереване – приглашение озвучил замглавы Союза промышленников и предпринимателей Армении Арсен Казарян.
Соответствующее заявление он сделал в ходе посещения армянскими предпринимателями Торгово-промышленной палаты Вана. Событие состоялось в рамках проекта "Содействие нормализации армяно-турецких отношений: укрепление трансграничных связей".
Казарян пояснил, что армянская сторона ожидает открытия пунктов пропуска на границе, чтобы работать с турецкими партнерами напрямую.
"Ждем гостей из Карса, Ыгдыра и Вана"
– Арсен Казарян
По словам замруководителя палаты, в данный момент структура ведет необходимые обсуждения с внешнеполитическими ведомствами Армении и Турции.
"На встрече, которая состоится в сентябре, хотели бы приветствовать вас на КПП "Алиджан" (КПП "Маргара" со стороны Армении – ред.). Это будет символично. Первыми к нам прибудут именно бизнесмены"
– Арсен Казарян