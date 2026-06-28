Свыше 40 граждан Азербайджана посетили Армению в этом году

За 2026 год Армению посетили более 40 граждан Азербайджана, рассказали в СНБ РА. В ведомстве назвали и количество приехавших в страну граждан Турции.

В текущем году Армения приняла более 40 граждан Азербайджана, сообщили в Службе национальной безопасности РА.

Кроме того, по данным ведомства, в стране побывали более 8,1 тыс граждан Турции, передает News.am.

"С 1 января 2026 г по 17 июня Армению посетили 44 гражданина Азербайджанской Республики и 8179 граждан Турции"

– СНБ Армении

Ответа на вопрос о национальности приехавших в Армению граждан Азербайджана и Турции в СНБ дать не смогли, пояснив, что такой информацией не располагают.