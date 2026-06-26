Спрос на курорты Краснодарского края и Абхазии вырос в два раза

Интерес туристов к отдыху в Анапе, Геленджике и Абхазии увеличился в два раза по сравнению с маем из-за переориентации путешественников на фоне проблем с топливом на Крымском полуострове.

Туристический поток на черноморские курорты Краснодарского края и Абхазии значительно вырос за первый месяц лета, в то время как бронирования поездок в Крым заметно сократились. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии со ссылкой на данные Национального туроператора "Алеан".

В первую очередь речь идет о резком росте популярности Анапы и Геленджика. При этом бронирования на крымском направлении стали стремительно падать еще в начале июня из-за новостей о нехватке бензина.

По словам министра топлива и энергетики Крыма Владимира Воронкина, ситуация с бензином остается сложной. В первую очередь топливо направляется на нужды служб жизнеобеспечения республики, а среди населения распределяется лишь по мере возможности.

Как пояснила заместитель генерального директора туроператора "Алеан" Оксана Булах, популярность Анапы, Геленджика и курортов Абхазии увеличивается не только за счет отказавшихся от поездки в Крым россиян.

"Так, в Анапе расширяется список доступных пляжных территорий: уже открыто 8 км песчаных пляжей, галечные пляжи. В отелях действуют скидки от 10-15% и выше, различные акции"

- Оксана Булах

Представитель компании добавила, что пик отмены крымских туров уже прошел. Около 50% таких клиентов перебронировали путевки на Анапу, Геленджик и Абхазию, а еще 20% перенесли отдых на конец лета или начало осени. Примерно 10% туристов полностью отказались от поездок в этом году, остальные 20% выбрали санатории и загородные отели.