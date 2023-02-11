Вестник Кавказа

В Счетной палате России намерены развивать сотрудничество с Азербайджаном

В Счетной палате России намерены развивать сотрудничество с Азербайджаном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Москва планирует развивать сотрудничество с Баку в сфере аудита. Обе стороны успешно обмениваются опытом, отметили в Счетной палате РФ.

Счетная палата России рассчитывает углублять партнерство с Азербайджаном в сферах аудита госзакупок, внедрения информационных технологий и противоборства коррупции, заявила глава Секретариата Рабочей группы по аудиту госзакупок Международной организации высших органов аудита (INTOSAI) Светлана Орлова. 

Как отметила Орлова, Москва и Баку успешно продвинулись в сфере аудита государственных закупок, а также плодотворно сотрудничали по этому вопросу. Важным шагом, по словам Орловой, стала интеграция Азербайджана в международные аудиторские круги. 

"За последние годы мы наладили сотрудничество с 29 странами в сфере борьбы с коррупцией и аудита государственных закупок. Азербайджан также является активным участником этого международного взаимодействия, и мы рассчитываем на дальнейшее расширение обмена опытом"

– Светлана Орлова

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