В Счетной палате России намерены развивать сотрудничество с Азербайджаном

Счетная палата России рассчитывает углублять партнерство с Азербайджаном в сферах аудита госзакупок, внедрения информационных технологий и противоборства коррупции, заявила глава Секретариата Рабочей группы по аудиту госзакупок Международной организации высших органов аудита (INTOSAI) Светлана Орлова.
Как отметила Орлова, Москва и Баку успешно продвинулись в сфере аудита государственных закупок, а также плодотворно сотрудничали по этому вопросу. Важным шагом, по словам Орловой, стала интеграция Азербайджана в международные аудиторские круги.
"За последние годы мы наладили сотрудничество с 29 странами в сфере борьбы с коррупцией и аудита государственных закупок. Азербайджан также является активным участником этого международного взаимодействия, и мы рассчитываем на дальнейшее расширение обмена опытом"
– Светлана Орлова