Вестник Кавказа

Система "Цифровой профиль иностранного гражданина" начала работу в РФ

Система "Цифровой профиль иностранного гражданина" начала работу в РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Единый информационный ресурс "Цифровой профиль иностранного гражданина", содержащий полный перечень сведений о мигрантах и лицах без гражданства, начал работу в РФ с 30 июня.

В России запустили новый информационный ресурс "Цифровой профиль иностранного гражданина". Соответствующее постановление правительства официально вступило в силу с 30 июня 2026 года.

Утвержденная база данных объединяет сведения об иностранцах, информацию об их документах и миграционном учете, данные о трудовой деятельности, образовании, медстраховании и имуществе, а также зафиксированные правонарушения и ограничения на въезд в Россию.

Правила работы новой платформы регламентируют порядок передачи информации от профильных ведомств и фондов, а получать данные из цифрового профиля смогут госорганы, организации и сами иностранцы при обращении за услугами через портал "Госуслуги".

По сообщению пресс-центра МВД России, запуск ресурса станет важным шагом в цифровизации миграционных процессов, который обеспечит власти достоверными данными для оценки ситуации и повысит эффективность государственного управления в этой сфере.

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