Банки стран ЕАЭС ужесточили правила приема наличных российских рублей

За внесение российских рублей банки Казахстана, Белоруссии и Киргизии начали брать 5% комиссии, а часть банков Армении вообще приостановила операции с этой наличностью.

Банки стран ЕАЭС, а именно Казахстана, Белоруссии и Киргизии, где ввели 5% комиссии с начала июня начали ужесточать условия по приему наличных российских рублей от клиентов-нерезидентов из-за наплыва рублевого кеша.

В Белоруссии комиссии в размере до 5% за внесение наличных рублей на текущие счета нерезидентов ввели не менее восьми банков, в числе которых МТБанк, БНБ-Банк, Технобанк и "Беларусбанк".

Аналогичный шаг предпринял казахстанский банк "ЦентрКредит", установив пятипроцентную плату за прием рублей через кассы, терминалы и банкоматы, а киргизский ЭкоИсламикБанк утвердил тариф в 5% за внесение наличности и рублевые переводы по системе SWIFT.

При этом некоторые банки Армении полностью приостановили операции с наличными российскими рублями, включая их зачисление на счета клиентов.

Отметим, на этом фоне регуляторы и правительства стран ЕАЭС параллельно ужесточают правила вывоза наличных рублей из России. С 1 апреля действует запрет на вывоз в страны союза сумм свыше эквивалента $100 тыс, что также влияет на оборот рублевой наличности в регионе.