Назван объем валютных резервов ЦБ Азербайджана

С начала года ЦБ АР нарастил объем валютных резервов. Рост составил 14%, объем резервов превысив $13 млрд.

Величина валютных резервов Центрального банка Азербайджана к концу июня достигла отметки в $13 млрд 158 млн.

По данным финансового регулятора АР, с начала года резервы ЦБ Азербайджана выросли на 14%. В денежном измерении прибавка составила $1 млрд 643 млн.

Отметим, что в июне резервы выросли на $445 млн.

Напомним, что в начале года ЦБ АР дал прогноз по возможному росту экономики страны в этом году. Финрегулятор спрогнозировал рост ВВП Азербайджана в 2,4%.