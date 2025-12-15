Вестник Кавказа

Назван объем валютных резервов ЦБ Азербайджана

Центральный Банк Республики Азербайджан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С начала года ЦБ АР нарастил объем валютных резервов. Рост составил 14%, объем резервов превысив $13 млрд.

Величина валютных резервов Центрального банка Азербайджана к концу июня достигла отметки в $13 млрд 158 млн. 

По данным финансового регулятора АР, с начала года резервы ЦБ Азербайджана выросли на 14%. В денежном измерении прибавка составила $1 млрд 643 млн. 

Отметим, что в июне резервы выросли на $445 млн. 

Напомним, что в начале года ЦБ АР дал прогноз по возможному росту экономики страны в этом году. Финрегулятор спрогнозировал рост ВВП Азербайджана в 2,4%.

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