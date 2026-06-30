Вестник Кавказа

ЕС может упросить визовый режим для Турции

Флаг Евросоюза
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Либерализация визового режима с Турцией рассматривается Европейским союзом. Этот вопрос обсуждался главой МИД Турции и главой дипслужбы ЕС на недавней встрече, пишут СМИ.

Евросоюз занимается вопросом либерализации визового режима с Турцией, пишет со ссылкой на источники европейское издание Politico.

Упрощение визового режима для граждан Турции обсуждалось на встрече 30 июня в Анкаре главой турецкого МИД Хаканом Фиданом и делегацией ЕС, в состав которой вошли глава европейской дипслужбы Кая Каллас, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос и еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер.

Турция имеет статус кандидата в ЕС с 1999 года.

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