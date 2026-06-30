Вестник Кавказа

Ереван заинтересован в диалоге с Москвой – МИД Армении

Ереван заинтересован в диалоге с Москвой – МИД Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД Армении заявили, что Ереван заинтересован в диалоге с Москвой. Власти страны планируют контакты с российским руководством в ближайшее время.

Армения заинтересована в развитии отношений Россией, стороны продолжат взаимодействовать в ближайшее время, заявил замглавы МИД республики Мнацакан Сафарян. 

"Мы заинтересованы в диалоге с Россией, продолжении отношений и в ближайшее время будут контакты"

– Мнацакан Сафарян

Отметим, что Армения на законодательном уровне начала процесс евроинтеграции в 2025 году. Власти России неоднократно подчеркивали, что членство страны одновременно в двух организациях – ЕС и ЕАЭС – невозможно.

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