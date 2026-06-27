Армения установит новые требования для экспорта рыбной продукции в ЕС

Власти Армении планируют утвердить дополнительные стандарты и строгие правила регистрации производителей и экспортеров рыбы для дальнейших поставок продукции на рынки ЕС.

В Армении рассмотрели внедрение новых требований к экспорту рыбы и рыбной продукции в страны Европейского союза. Об сообщила заместитель министра экономики республики Татевик Саркисян.

"Законодательная инициатива вступит в силу на следующий день после ее официальной публикации. Подзаконные нормативно-правовые акты должны быть приняты в двухмесячный срок после официальной публикации закона"

- Татевик Саркисян

Пакет поправок к закону "О безопасности пищевых продуктов" предлагает утвердить критерии для рыбоводческих хозяйств, предприятий и складов для их последующей регистрации в системе торгового контроля и экспертной оценки ЕС.

Кроме того, обновленные нормы устанавливают четкий регламент внесения армянских компаний в европейскую базу, а также определяют механизмы отзыва статуса и оформления сертификатов здоровья для отправки рыбной продукции.

По завершении парламентских слушаний профильный комитет по экономическим вопросам республики официально одобрил предложенные изменения в законодательство.