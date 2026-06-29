Тбилиси и Бухарест связали прямые рейсы DAN AIR

Прямые рейсы в Румынию из Грузии запускает компания DAN AIR. Самолеты будут летать между столицами двух стран дважды в неделю.

Румынская авиакомпания DAN AIR на этой неделе приступит к выполнению прямых рейсов в Грузию и начнет летать из Бухареста в Тбилиси.

Первый рейс состоится в субботу 4 июля. Полеты будут выполняться по вторникам и субботам до конца летнего расписания – 24 октября.

Вылет из Тбилиси в 09:30, прибытие в столицу Румынии в 11:05. Время в пути – 2 часа 35 минут. Стоимость билета составляет около $80.

Разрешение на выполнение полетов было выдано перевозчику Агентством гражданской авиации Грузии 9 июня.