Тбилиси и Копенгаген связали рейсы Norwegian

Еще одно европейское направление стало доступно из Грузии: запущены прямые рейсы Тбилиси - Копенгаген. Они будут выполняться по два раза в неделю.

Авиакомпания Norwegian запустила регулярные рейсы в Тбилиси, поделились в министерстве экономики и устойчивого развития Грузии.

Перевозчик выполнил первый рейс между Копенгагеном и Тбилиси в минувшие выходные, запланированная частота полетов на новом международном направлении – дважды в неделю. Время в пути – около 4 часов 30 минут.

"Лоукост-авиакомпания Norwegian будет выполнять рейсы по маршруту Копенгаген-Тбилиси-Копенгаген дважды в неделю. <…> В пиковый период летнего навигационного сезона этого года рейсы между Грузией и Европой будут выполняться по 46 воздушным маршрутам с частотой примерно 170-175 рейсов в неделю"

– Минэкономики Грузии

В ведомстве добавили, что за первые пять месяцев этого года пассажиропоток между Грузией и Европой вырос на 18%.