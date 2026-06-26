Вестник Кавказа

Новый аэропорт в Тбилиси начнут строить в 2027 году

Новый аэропорт в Тбилиси начнут строить в 2027 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Строительство нового аэропорта в столице Грузии начнется в 2027 году. Стоимость проекта составляет $1,3 млрд.

Реализация проекта строительства нового аэропорта в Тбилиси начнется в конце 2027 года, сообщили в правительстве страны. 

Стоимость реализации проекта – $1,3 млрд. Власти приняли решение о строительстве аэрогавани вместо проекта расширения действующего аэропорта в грузинской столице. 

"Строительные работы начнутся в конце следующего года и завершатся к концу 2031 года. После истечения срока действия контракта с существующим аэропортом начнет работу новый международный аэропорт, обслуживающий 20 миллионов пассажиров"

– отчет правительства Грузии

Работы будут проведены на территории бывшего аэропорта Вазиани. Планируется привлечение частных инвесторов, хотя власти сохранят контроль над объектом.

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