Новый аэропорт в Тбилиси начнут строить в 2027 году

Строительство нового аэропорта в столице Грузии начнется в 2027 году. Стоимость проекта составляет $1,3 млрд.
Реализация проекта строительства нового аэропорта в Тбилиси начнется в конце 2027 года, сообщили в правительстве страны.
Стоимость реализации проекта – $1,3 млрд. Власти приняли решение о строительстве аэрогавани вместо проекта расширения действующего аэропорта в грузинской столице.
"Строительные работы начнутся в конце следующего года и завершатся к концу 2031 года. После истечения срока действия контракта с существующим аэропортом начнет работу новый международный аэропорт, обслуживающий 20 миллионов пассажиров"
– отчет правительства Грузии
Работы будут проведены на территории бывшего аэропорта Вазиани. Планируется привлечение частных инвесторов, хотя власти сохранят контроль над объектом.