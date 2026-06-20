Объезд Тбилиси построят к 2030 году

Завершить сооружение объездной дороги Тбилиси в Грузии планируется к 2030 году, этой информацией поделился премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
Объезд Тбилиси станет частью международного транспортного коридора "Восток – Запад" (Е-60 в Грузии). Дорога, которая будет включать несколько туннелей, начнется у Мцхеты, соединит районы Тбилисского моря, Авчала и Глдани, пройдет через Лило и выйдет в направлении Рустави. Всего будет построено 50 км дороги.
Кобахидзе пояснил, что проект будет осуществляться в пять этапов. С 2026 по 2023 год будут строиться три участка, с 2027 по 2029 год – еще два.
"Вся объездная дорога Тбилиси будет введена в эксплуатацию к 2030 году"
– Ираклий Кобахидзе
Объездная дорога разгрузит улицы грузинской столицы и снизит количество грузового транспорта в Тбилиси.