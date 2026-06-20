Объезд Тбилиси построят к 2030 году

Кобахидзе рассказал о планах по строительству объездной дороги Тбилиси, строить важный инфраструктурный объект начнут в текущем году, ввод 50-километровой дороги запланирован на 2030 год.

Завершить сооружение объездной дороги Тбилиси в Грузии планируется к 2030 году, этой информацией поделился премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Объезд Тбилиси станет частью международного транспортного коридора "Восток – Запад" (Е-60 в Грузии). Дорога, которая будет включать несколько туннелей, начнется у Мцхеты, соединит районы Тбилисского моря, Авчала и Глдани, пройдет через Лило и выйдет в направлении Рустави. Всего будет построено 50 км дороги.

Кобахидзе пояснил, что проект будет осуществляться в пять этапов. С 2026 по 2023 год будут строиться три участка, с 2027 по 2029 год – еще два.

"Вся объездная дорога Тбилиси будет введена в эксплуатацию к 2030 году"

– Ираклий Кобахидзе

Объездная дорога разгрузит улицы грузинской столицы и снизит количество грузового транспорта в Тбилиси.