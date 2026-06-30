Вестник Кавказа

Медведев посетит прощание с Хаменеи

Медведев посетит прощание с Хаменеи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иранский посол в Москве заявил о том, что Россию на церемонии прощания с Верховным лидером ИРИ Али Хаменеи представит Дмитрий Медведев.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прибудет в Тегеран на похороны Верховного лидера Ирана Али Хаменеи, сообщил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали.

Заявление об этом он сделал в интервью информационному агентству ISNA.

"Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации, бывший президент и премьер-министр Дмитрий Медведев в качестве специального представителя президента Владимира Путина примет участие в церемонии прощания с лидером Хаменеи"

– Казем Джалали

Также, по словам посла, на церемонии прощания от России будут присутствовать делегация министерства иностранных дел, а также ряд религиозных деятелей.

Как рассказал Джалали, речь идет о представителях РПЦ, суннитских муфтиях и о ряде российских шиитских богословах.

Присутствие как значимых религиозных деятелей разных конфессий, так и политических лиц говорит о "глубине отношений и связей между Ираном и Россией", заключил он.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1040 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.