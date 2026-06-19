В Абхазии откроют "Дом для зимнего туризма"

"Дом для зимнего туризма" планирует открыть в этом году Рицинский нацпарк в Абхазии.

В Рицинском национальном парке откроют "Дом для зимнего туризма", сообщил старший научный сотрудник парка Тимур Тванба.

Он сообщил, что открытие ориентировочно запланировано в этом году.

Как отметил Тванба, новый комплекс может привлечь молодое население страны к лыжному спорту и сноубордингу.

Также, по его словам, "Дом для зимнего туризма" – "первый шаг к развитию круглогодичного туризма".

"Спрос на активный и экстремальный виды отдыха с каждым годом возрастает среди населения Абхазии. Это связано с тем, что в стране появляется все больше таких услуг, и их хорошо рекламируют"

— Тимур Тванба

Кроме того, благодаря новому комплексу в Абхазии будут воспитать будущих участников и чемпионов международных соревнований по зимними видам спорта.

Согласно статистике, молодежь предпочитает роуп-джампинг и скалолазание, отметил сотрудник Рицинского нацпарка.