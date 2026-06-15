Туристам в Абхазии может стать доступно Кодорское ущелье

В Абхазии рассматривают возможность организации туристических полетов в район Кодорского ущелья. Осуществлять полеты сможет частная авиакомпания "Астра".

В Абхазии могут быть запущены туристические полеты в Верхний Кодор, эта возможность рассматривается министерством туризма республики, рассказал замдиректора по туризму частной авиакомпании "Астра" Павел Кожейкин.

"У нас есть самолет L-410. Он, как и АН-2, способен садиться на короткие взлетно-посадочные полосы. И сейчас идет речь о расчистке полосы под него в верхнем Кодоре"

– Павел Кожейкин

Он отметил, что туристические полеты в Кодор помогут в развитии сел этого региона.

В планах разработка пяти маршрутов к высокогорным озерам и водопадам в кодорском направлении, рассказал представитель частной туристической авиакомпании, передает радио Sputnik.

Кородское ущелье расположено на северо-востоке Абхазии, это труднодоступный, но живописный горный регион.