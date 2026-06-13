В Абхазии появилась первая туристическая авиакомпания

В Абхазии начала работать частная авиакомпания, она будет доставлять туристов к труднодоступным горным достопримечательностям. Перевозка будет осуществляться вертолетами и легкими самолетами.

Первая частная туристическая авиакомпания запущена в Абхазии, рассказал глава Минтуризма республики Астамур Логуа.

Он сообщил, что перевозчик располагает вертолетами и легкими самолетами, которые будут использоваться для организации путешествий к труднодоступным природным достопримечательностям Абхазии.

Министр добавил, что планируется организовать в Абхазии несколько специальных площадок, на которых будут базироваться подобные частные туристические авиакомпании.

Туристический потенциал горной части Абхазии предстоит раскрыть. В рамках развития горного туризма в республике появятся профессиональные горно-пешеходные инструкторы, поделился Астамур Логуа в беседе с каналом "Союзный".