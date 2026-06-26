В Совбезе России рассказали о сегодняшнем уровне контактов с США

В Совбезе РФ сообщили об отсутствии прямых контактов с США. Там уточнили, что контакты между странами поддерживаются по линии администрации главы государства и МИД.

Совет безопасности (СБ) России не поддерживает прямых контактов с США. Об этом сообщил Александр Венедиктов, заместитель секретаря СБ РФ.

"Нет. Такие контакты поддерживаются по линии администрации президента и по линии министерства иностранных дел"

– Александр Венедиктов

При этом он подчеркнул, что Совбез участвует в формировании повестки, передает ТАСС.

"Но мы в той или иной степени как Совет безопасности, конечно, участвуем в формировании повестки"

– заместитель секретаря Совбеза

Напомним, на прошлой неделе зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов сообщил, что американские конгрессмены отказались посещать Россию с официальным визитом в июне.