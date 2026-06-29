Два российских самолета помогут потушить лесные пожары в Турции

Лесные пожары охватили запад и северо-запад Турции накануне. Помощь с их тушением окажут российские самолеты.

Два российских самолета-амфибии вылетят в Турцию, чтобы помочь ей с тушением лесных пожаров. Об этом сказано в сообщении, распространенном 30 июня посольством РФ в Анкаре.

"В ответ на обращение турецкой стороны в ближайшее время в Турцию для оказания помощи в тушении сезонных лесных пожаров прибудут два самолета БЕ200ЧС. Желаем экипажам судов, всем задействованным местным службам успехов в этом непростом и опасном деле"

– посольство РФ

Накануне в западной и северо-западной частях Турции вспыхнули лесные пожары. Со временем они вплотную подобрались к жилым районам Измира и Бурсы.