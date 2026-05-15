Пожары на западе Турции угрожают жилым районам

Лесные пожары, вспыхнувшие накануне на западе и северо-западе Турции, набрали силу и уже вплотную приблизились к жилым районам Измира и Бурсы – их тушат с земли и с воздуха.

Турецкие спасатели бросили все силы на тушение масштабных лесных пожаров, вспыхнувших накануне на западе и северо-западе страны: огонь изначально охватил сельскохозяйственные угодья Измира и Бурсы, а затем быстро перекинулся на кустарниковые и лесные зоны.

Этому способствовал сильный ветер, установившийся в этих провинциях: пламя быстро распространилось на лесной массив и сейчас вплотную подошло к жилым районам, передает Sputnik Армения.

Сейчас огнеборцы и лесные службы в обеих провинциях ведут одновременную борьбу с воздуха и с земли, чтобы взять пламя под контроль – к борьбе со стихией привлечены 7 самолетов, 8 вертолетов, 35 пожарных машин, 4 бульдозера и многочисленные пожарно-спасательные расчеты, говорится в сообщении.

Тушение продолжается, экстренные службы распространили экстренное предупреждение, обязывающее жителей строго соблюдать указания и не приближаться к районам, где сохраняется угроза распространения огня.