Пезешкиан обсудил с Моди развитие отношений Ирана и Индии

Президент Ирана Масуд Пезешкиан провел телефонный разговор с главой правительства Индии Нарендрой Моди. Стороны обсудили развитие отношений между странами.
"Отношения между двумя странами имеют древнюю историю и основаны на взаимном уважении"
– Масуд Пезешкиан
По словам Пезешкиана, укрепление сотрудничества не позволит третьим странам проводить деструктивную политику в регионе. Тегеран и Нью-Дели также должны наметить новые направления партнерства.
Моди выразил соболезнования Пезешкиану в связи с гибелью аятоллы Али Хаменеи в результате удара США в конце февраля, отметив, что Индия направит делегацию на похороны бывшего верховного лидера. Моди подчеркнул, что безопасность в регионе имеет важнейшее значение для мировой стабильности.