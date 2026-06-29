Вестник Кавказа

Пезешкиан обсудил с Моди развитие отношений Ирана и Индии

Масуд Пезешкиан
© Фото: Сайт президента Ирана
Масуд Пезешкиан провел телефонный разговор с Нарендрой Моди. Стороны обсудили развитие отношений двух стран, а также ситуацию в регионе.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан провел телефонный разговор с главой правительства Индии Нарендрой Моди. Стороны обсудили развитие отношений между странами. 

"Отношения между двумя странами имеют древнюю историю и основаны на взаимном уважении"

– Масуд Пезешкиан 

По словам Пезешкиана, укрепление сотрудничества не позволит третьим странам проводить деструктивную политику в регионе. Тегеран и Нью-Дели также должны наметить новые направления партнерства. 

Моди выразил соболезнования Пезешкиану в связи с гибелью аятоллы Али Хаменеи в результате удара США в конце февраля, отметив, что Индия направит делегацию на похороны бывшего верховного лидера. Моди подчеркнул, что безопасность в регионе имеет важнейшее значение для мировой стабильности.

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