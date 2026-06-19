Вестник Кавказа

РФ запустит МТК "Север-Юг" несмотря ни на что — Захарова

РФ запустит МТК "Север-Юг" несмотря ни на что — Захарова
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Официальный представитель МИД РФ заявила о том, что кризис на Ближнем Востоке не меняет настрой на запуск транспортного коридора "Север-Юг".

На настрой России и стран-партнеров на запуск международного транспортного коридора (МТК) Север-Юг не будет негативно влиять эскалация на Ближнем Востоке, такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Об этом она сообщила в ходе брифинга с представителями СМИ.

При этом, она отметила, что события в регионе могут изменить реализацию проекта в некоторых моментах.

"Коридор Север - Юг призван соединить север Евразии с крупными логистическими узлами на побережье Персидского залива и Индийского океана, и мы убеждены, что нынешнее обострение ситуации на Ближнем Востоке, хотя и осложнит выполнение ряда задач, но не изменит настроя наших партнеров на полноценный запуск коридора"

— Мария Захарова 

Также она подчеркнула, что российская сторона особенно уделяет вниманию "выстраиванию новой континентальной транспортно-логистической инфраструктуры".

Как заявила Захарова, РФ стремится к развитию перспективных международных транспортных коридоров, согласно инициативе главы государства – Владимира Путина – о формировании Большого евразийского партнерства.

"Исходим из того, что бесперебойно работающие международные цепочки поставок - залог стабильного и поступательного развития мировой экономики"

– Мария Захарова

Целью России является устранение барьеров на пути либерализации торговых отношений, поэтому Москва работает "со всеми заинтересованными партнерами по сопряжению усилий в интересах укрепления евразийской транспортной взаимосвязанности", отметила официальный представитель МИД.

По словам Захаровой, такие инициативы необходимы фоне нынешней геополитической турбулентности, особенно, в контексте с событиями на Ближнем Востоке.

"РФ предлагает свои компетенции в сфере логистики и функционирующую инфраструктуру, в том числе международного транспортного коридора Север - Юг и трансарктического транспортного коридора на базе Северного морского пути" 

— Мария Захарова, 

Она заявила, что его использование сокращает время трансконтинентального транзита "и потенциально дает возможность проложить дополнительные маршруты поставок российских энергоресурсов с арктических месторождений в страны Южной и Юго-Восточной Азии".

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