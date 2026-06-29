Вестник Кавказа

Трамп придерживается переговорной стратегии с Ираном - СМИ

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
По сообщениям СМИ, американский лидер Дональд Трамп намерен отказаться от возобновления военных ударов по Ирану и продолжить дипломатические переговоры по ядерной программе.

Президент США Дональд Трамп собирается придерживаться курса дипломатических переговоров с Ираном, о чем было заявлено по итогам его недавних консультаций с главой Пентагона Питом Хегсетом. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В ходе данных консультаций американское руководство обсуждало возможность возобновления ударов по Ирану. Однако Трамп выразил уверенность, что еще один раунд полномасштабных атак сорвет дипломатический процесс и лишит Вашингтон шансов полностью демонтировать иранскую ядерную программу.

Американский лидер также сообщил помощникам, что не возражает против затягивания переговоров с Тегераном дольше установленного для заключения ядерной сделки крайнего срока — 18 августа.

Отметим, 17 июня Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, состоящий из 14 пунктов. Предполагалось, что переговорный процесс для достижения окончательного соглашения между США и Ираном займет 60 дней и продлится до 17 августа.

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