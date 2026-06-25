Переговоры США и Ирана 2026: что на кону и к чему пришли стороны?

Расскажем, что известно о переговорах Ирана и США в Дохе, прекратил ли Иран переговоры с США, чего хочет Иран на переговорах, каковы позиции сторон по Ормузу и статус ядерной программы Ирана, что с замороженными средствами Ирана, какова ситуация в Ливане и чего ждать дальше.

После серии взаимных военных ударов, возобновившихся вопреки подписанию меморандума, Вашингтон и Тегеран вновь оказались перед дипломатическим выбором. Вчера глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что иранская сторона запросила встречу. Однако Тегеран представил противоположную версию, опровергнув какие-либо переговоры с американской стороной в ближайшие дни.

Что известно о переговорах Ирана и США в Дохе?

Ситуация вокруг переговоров в Дохе остается запутанной. С одной стороны, американская сторона настаивает на проведении переговоров: в Белом доме подтвердили, что переговоры на высоком уровне пройдут одновременно с техническими консультациями на полях. Известно, что спецпосланник Стив Уиткофф и советник президента Джаред Кушнер уже прилетели в Доху для консультаций.

Ранее Reuters со ссылкой на источник в Белом доме также сообщал, что Тегеран и Вашингтон 30 июня продолжат технические переговоры по всем направлениям заключенного ранее меморандума. Источник, знакомый с ходом обсуждений, добавил, что посредники создали каналы связи для деэскалации любых инцидентов.

Иран прекратил переговоры с США?

С другой стороны, Иран последовательно опровергает информацию о каких-либо запланированных встречах. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что в Катар направлена техническая иранская делегация, но это не связано с визитом американцев. По представленной им информации, переговоры с представителями американской администрации не будут проводиться в ближайшие дни ни на одном из уровней. Для продолжения диалога необходимо выполнение Вашингтоном условий меморандума, а именно пунктов 1, 5, 10 и 11, добавил дипломат.

Замминистра иностранных дел ИРИ Казем Гарибабади, входящий в переговорную команду страны, также опроверг сообщения о том, что технические консультации с Вашингтоном начнутся в Дохе на этой неделе.

В МИД Катара, в свою очередь, объявили, что американские посланники встретятся с посредниками, но прямых встреч с иранскими чиновниками не запланировано. Таким образом, пока что речь идет о непрямых консультациях при посредничестве Катара, а не о прямых переговорах между делегациями двух стран.

Чего хочет Иран на переговорах?

Цели Ирана на предстоящих консультациях четко обозначены иранской стороной. Прежде всего, Тегеран настаивает на безусловном выполнении уже подписанного меморандума. Иранская техническая делегация, направленная в Доху, сосредоточена исключительно на вопросах реализации существующего соглашения. Как заявили в МИД Ирана, текущим приоритетом для них является обеспечение выполнения меморандума с Вашингтоном.

При этом у Исламской Республики есть много возражений, критических замечаний и опасений по поводу темпов выполнения меморандума. Особое беспокойство вызывает медленный прогресс в реализации договоренностей, включая статью 1, которая касается прекращения огня на юге Ливана. Иранская сторона настаивает, что боевые действия должны прекратиться повсюду, а Израиль должен вывести свои войска из Ливана.

Кроме того, Тегеран требует гарантий, что замороженные активы действительно станут доступны для использования, а не останутся фактически заблокированными под различными предлогами. Иранские власти хотят избежать повторения ситуаций, когда активы высвобождались лишь номинально.

Каковы позиции США и Ирана по Ормузскому проливу?

Иран трактует статью 5 меморандума как дающую ему право регулировать морское движение в проливе в течение 60-дневного переговорного периода. Тегеран настаивает на том, что суда должны использовать маршруты, определенные иранскими властями, и координировать с ними же свои действия. ИРИ также выразила протест против открытия новых маршрутов у оманской стороны пролива, которые, по его мнению, были проложены без координации с Тегераном, что нарушает статью 5 меморандума.

США, напротив, считают, что ИРИ должна воздерживаться от вмешательства в судоходство и позволять судам проходить беспрепятственно. Администрация Трампа действует исходя из понимания, что стороны прекращают военные действия и суда могут свободно передвигаться по проливу. Вашингтон также выступил против планов Тегерана взимать плату за страхование, экологические и другие услуги в проливе. Последние взаимные удары наглядно продемонстрировали опасность отсутствия координации. В прошлый четверг подверглись атакам контейнеровоз и танкер, использовавшие американский маршрут. Американская администрация возложила вину на Тегеран, нанеся ответные удары по инфраструктуре и военным объектам на островах на юге Ирана. Затем ИРИ атаковала расположенные в Бахрейне и Кувейте американские военные базы. В результате стороны обвинили друг друга в несоблюдении условий меморандума.

Что с замороженными средствами Ирана?

Вопрос доступа к замороженным средствам - один из ключевых для Ирана. По данным Reuters, из $12 млрд, замороженных в Катаре, после подписания соглашения будет высвобождено $6 млрд. Вчера президент ИРИ Масуд Пезешкиан заявил, что эти средства вернутся к Ирану. Он также отметил, что недавнее соглашение сняло санкции с нефтяного и нефтехимического секторов Исламской Республики. Однако сохраняются определенные условия. Трамп и его высокопоставленные чиновники настаивают на том, что доступ Ирана к средствам будет зависеть от соблюдения им договоренностей.

При этом Тегеран хочет получить гарантии, что сможет реально использовать эти деньги, а не столкнется с ситуацией, когда средства высвобождаются лишь номинально. Катар, выступающий посредником и хранящий замороженные иранские средства, играет в этом процессе ключевую роль. В МИД Катара отметили, что вопрос о замороженных иранских средствах напрямую связан с прогрессом америкно-израильских переговоров. При этом на данный момент $6 млрд еще не были переведены в Тегеран.

Какова ситуация в Ливане и как она влияет на переговоры?

Ливан остается еще одним ключевым полем, где сталкиваются интересы сторон. Иран настаивает на том, что боевые действия должны прекратиться на всех фронтах, включая Ливан, и что Израиль должен вывести свои войска из южной части страны. Однако отдельное ливано-израильское рамочное соглашение, подписанное при посредничестве Вашингтона, позволяет израильским силам оставаться в Южном Ливане до окончательного разоружения "Хезболлы".

"Хезболла", поддерживаемая Ираном, не участвовала в этих переговорах и отвергла сделку. Лидер группировки Наим Кассем заявил о сопротивлении израильской оккупации, назвав увязывание вывода Израиля с разоружением "Хезболлы" очень опасным предложением. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что израильские силы останутся в Южном Ливане пока "Хезболла" не разоружится и не минует угроза Израилю. В Иране отметили, что Исламабадский меморандум уже и так включает прекращение боевых действий в Ливане. При этом периодические столкновения в Ливане продолжались и в минувшие выходные, что также может задержать возвращение Ирана за стол переговоров.

Каков статус ядерной программы Ирана сейчас?

Хотя в меморандуме нет конкретики по ядерной программе ИРИ, а лишь констатация статуса-кво, этот вопрос остается в повестке предстоящих 60-дневных переговоров о постоянном урегулировании. Изначально технические переговоры планировалось провести в Швейцарии, и они должны были быть посвящены именно иранской ядерной программе. Однако напряженность в Ормузском проливе привела к переносу мероприятия в Доху, что сместило акцент на морскую безопасность. Трамп неоднократно заявлял, что ИРИ не будет позволено реализовывать свою ядерную программу. Конкретные детали относительно ядерной программы еще предстоит согласовать сторонам.

При этом в Тегеране существуют влиятельные голоса, выступающие против любых переговоров по ядерной программе. Почти три четверти членов Совета экспертов подписали заявление, в котором потребовали не вести переговоры о ядерных правах страны. Тем не менее ранее Тегеран уже выражал готовность к уступкам в этом вопросе, отмечая, что они будут возможны лишь после четкого поэтапного графика, который гарантирует Исламской Республике экономические выгоды от снятия санкций.

Итоги переговоров Ирана и США, что ожидать?

Подписанный в середине июня меморандум стал результатом интенсивных посреднических усилий Пакистана и Катара. Соглашение предусматривает двухмесячный срок для более глубоких переговоров по спорным вопросам. Оно снимает морскую блокаду Ирана со стороны США в обмен на повторное открытие Тегераном Ормузского пролива. Однако окончательный мирный договор впереди, пока что есть лишь рамочная основа для управления конфликтом. Несмотря на формальное прекращение огня, взаимные обвинения и даже ограниченные удары продолжились. В данный момент обе стороны проверяют границы, стараясь не возобновлять полномасштабную войну. Хотя полномасштабное возвращение к военным действиям между Вашингтоном и Тегераном в ближайшей перспективе маловероятно, Ближний Восток находится в затяжной эре сдерживания конфликтов. Наиболее реалистичным исходом остается не мир, а построенное на правилах соперничество, но по сравнению с открытым конфликтом, это улучшение.