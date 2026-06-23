Кто помогает, а кто мешает завершить войну в Иране?

Усилия по урегулированию ирано-американского конфликта представляют собой картину, где одни игроки активно способствуют миру, а другие - противодействуют ему. Расскажем, кто помогает завершению войны в Иране, а кто мешает, почему для Ирана важен Ливан, как Пакистан стал ключевым посредником Ирана и США, почему важен визит Пезешкиана в Исламабад,

Центральным элементом урегулирования конфликт между США и Ираном стал подписанный неделю назад меморандум при посредничестве Пакистана. Этот 14-пунктный документ заложил основу для двухмесячных переговоров, однако его реализация натолкнулась на множество препятствий, главным из которых стала позиция Израиля.

Кто помогает завершению войны в Иране?

Пакистан и Катар играют центральную роль в посредничестве между Вашингтоном и Тегераном. Эти страны выступили организаторами первого раунда переговоров высокого уровня в Швейцарии, где была согласована дорожная карта к финальному соглашению. Совместное заявление по итогам встречи в Бюргенштоке было выпущено этими двумя государствами. Пакистанский МИД подтвердил, что технические переговоры между США и ИРИ возобновятся 30 июня, и Пакистан вместе с Катаром продолжит координировать техническую работу для обеспечения выполнения пунктов меморандума. Визит президента ИРИ Масуда Пезешкиана в Исламабад стал его первой зарубежной поездкой после начала войны и подтвердил признание Исламабадом ключевой роли Пакистана в урегулировании;

Государства Персидского залива. Для стран залива, включая Эр-Рияд, Абу-Даби и Доху, главный интерес - не в том, кто может заявить о победе, а в том, удастся ли сдержать дальнейшую эскалацию. Кризис оказывал давление на морские пути, энергетические рынки и безопасность в регионе, поэтому эти страны заинтересованы в полноценном урегулировании. Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио в эти дни совершает тур по Ближнему Востоку, чтобы убедить тех региональных союзников, которые все еще скептически относятся к меморандуму, в том числе из -за отсутствия ограничений на ракетную программу ИРИ и создания многомиллиардного фонда восстановления;

Турция оказывала дипломатическую поддержку с самого начала конфликта, неоднократно приветствуя прорывы и предлагая всю возможную помощь для мирного завершения процесса. Анкара открыто предупреждала о попытках Израиля сорвать переговоры и призывала международное сообщество к бдительности. Вклад Турции был публично отмечен как Вашингтоном, так и Тегераном. В том числе сегодня президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна продолжит оказывать всю возможную поддержку усилиям по достижению устойчивого решения иранского кризиса;

Россия и Китай. Выстроив глубокий и доверительный диалог с Ираном, РФ также последовательно поддерживала ключевых посредников и приветствовала каждый шаг к миру. Президенты Путин и Трамп провели как минимум три телефонных разговора с начала войны в ИРИ. Москва предлагала вывезти и хранить на своей территории иранские запасы обогащенного урана. Китай укреплял доверие и согласовывал позиции в переговорах с иранскими официальными лицами. Пекин заинтересован в скорейшем завершении войны из-за своей зависимости от нефти и газа, проходящих через Персидский залив. Трамп поблагодарил Путина и Си Цзиньпина за их роли в достижении мирного соглашения.

Кто мешает завершению войны в Иране?

Израиль - наиболее активный противник мирного соглашения. Сегодня глава Минобороны Исраэль Кац заявил, что израильские войска не выйдут из Южного Ливана, что создает прямую угрозу переговорному процессу. Ранее премьер Биньямин Нетаньяху и Кац неоднократно заявляли, что не выведут войска с оккупированных территорий. Израиль продолжает наносить удары в Ливане: 24 июня израильский беспилотник нанес удар по автомобилю на юге Ливана, убив по меньшей мере двух человек, а израильские ВВС нанесли удар по двум вооруженным бойцам "Хезболлы". В израильских политических кругах звучат заявления о том, что война возобновится, а Израиль не связан пунктом меморандума о "прекращении войны на всех фронтах". Таким образом, Израиль продолжит оказывать давление на Иран и его союзников через авиаудары и разведывательные операции;

Внутренние разногласия в США в некоторой мере подрывают переговорные позиции Вашингтона, создавая неопределенность. Сенат принял резолюцию о военных полномочиях, требующую от главы Белого дома Дональда Трампа прекратить военные действия против Ирана или получить одобрение Конгресса. Хотя резолюция не имеет силы закона, Трамп раскритиковал резолюцию, заявив, что она "оказала поддержку врагу", отправив Тегерану сигнал о том, что Сенат не уважает президента. Американский лидер также пригрозил, что если Исламская Республика начнет взимать плату за проход через Ормуз, США немедленно свернут все переговоры. При этом он подчеркнул, что добьется всех своих целей в Иране "тем или иным способом". Госдепартамент под руководством Марко Рубио выступил против создания ячейки по ливанскому досье, утверждая, что это “обходит прямые переговоры”;

Внутренняя оппозиция в Иране. Внутри иранского руководства существуют фракционные разногласия и оппозиция переговорам с США. Однако сами по себе эти разногласия не смогут сорвать переговорный процесс. Кроме того, Иран отрицает достижение договоренностей о возвращении инспекторов МАГАТЭ и заявляет, что инспекции агентства на поврежденные иранские ядерные объекты не планируются, что вступает в конфликт с американскими планами.

Почему Ливан стал главным условием Ирана?

Для Ирана прекращение огня в Ливане остается фундаментальным условием для достижения окончательного соглашения с Вашингтоном. Это требование было закреплено в меморандуме, но достижение даже временного перемирия оказалось крайне сложной задачей. 19 июня Израиль и "Хезболла" согласились на очередное прекращение огня в Ливане, но это соглашение оказалось крайне хрупким. Израильские силы, продвинувшись более чем на 10 км вглубь территории Ливана, продолжают наносить удары.

Почему важен визит Пезешкиана в Исламабад?

Вчерашний визит иранского президента Масуда Пезешкиана в Исламабад стал его первой зарубежной поездкой после начала войны. Этот шаг носит не только практический, но и символический характер, демонстрируя признание ключевой роли Пакистана в урегулировании. В ходе однодневного визита Пезешкиан провел отдельные встречи с президентом Асифом Али Зардари, премьер-министром Шахбазом Шарифом и главнокомандующим армией фельдмаршалом Асимом Муниром. Основной темой переговоров стало обсуждение полной реализации всех пунктов меморандума, а также региональное и международное развитие. Пезешкиан, подписавший документ 18 июня, использовал этот визит для консолидации политической поддержки как внутри страны, так и на региональном уровне. Пакистан, в свою очередь, получил подтверждение своего статуса не просто посредника, а признанного регионального арбитра, способного влиять на исход переговоров.

Как Пакистан стал ключевым посредником Ирана и США?

Исламабад заполнил дипломатический вакуум, возникший после начала конфликта, когда администрация Трампа не доверяла ни одному из потенциальных посредников. Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что за последние месяцы именно с пакистанским фельдмаршалом Асимом Муниром разговаривал чаще всего, обсуждая ход урегулирования. Кроме того, у Пакистана установлены прочные рабочие отношения с иранским руководством. Пакистан не только организовал площадку для диалога, но и выступил гарантом достигнутых договоренностей. Первый раунд переговоров на высоком уровне в Бюргенштоке 21-22 июня 2026 года с участием представителей Вашингтона, Тегерана, а также посредников от Исламабада и Дохи привел к созданию нескольких механизмов: политического комитета высокого уровня, рабочих групп по ядерным вопросам и санкциям, линии связи по Ормузу и механизма предотвращения конфликтов для Ливана.

Иран и США - что дальше?

Вслед за политическими договоренностями, достигнутыми в Бюргенштоке, стороны перешли к технической фазе переговоров. Сформированные рабочие группы сосредоточены на трех ключевых направлениях: ядерная программа Ирана, санкционный режим и ливанское урегулирование. Важным элементом стало создание механизма "деэскалации" для Ливана и прямой линии связи по Ормузскому проливу. Пакистан сообщил, что технические переговоры возобновятся в начале следующей недели, а именно 30 июня. Эту информацию подтвердил и Марко Рубио. С учетом разногласий между США и ИРИ по нескольким ключевым пунктам, все еще остается вероятность, что стороны не смогут завершить финальное соглашение в течение 60 дней, и процесс может затянуться до следующего календарного года.