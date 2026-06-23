Сенат отменил войну с Ираном. Чем недоволен Трамп?

Американский лидер раскритиковал принятую Сенатом резолюцию об ограничении его военных полномочий в отношении Ирана и назвал ее помощью противникам США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что принятие Сенатом резолюции об отзыве американских вооруженных сил от боевых действий против Ирана является несвоевременным шагом и оказывает поддержку противникам государства. Соответствующую информацию он опубликовал в социальной сети Truth Social.

Американский президент назвал прошедшее голосование бессмысленным, отметив, что оно только усложняет его работу на внешнеполитическом треке. Он подчеркнул, что Тегеран сейчас впервые за десятилетия проявляет уважение к США и готов дать Вашингтону практически все.

Напомним, что Сенат Конгресса США одобрил совместную резолюцию с призывом прекратить использование американских вооруженных сил против Ирана, документ поддержали 50 сенаторов, а против проголосовали 48 человек.

Что меняет резолюция Сената?

Американист Малек Дудаков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" выразил уверенность в том, что резолюция Сената все же не станет законом, однако Белый дом все равно не сможет при желании возобновить полноценные боевые действия против Ирана без одобрения Капитолия.

"Смысл антивоенной резолюции Сената в том, что она ограничивает полномочия президента в организации новых боевых действиях в отношении Ирана в одностороннем порядке, то есть без разрешения Конгресса. Похожая, хотя и не та же самая антивоенная резолюция была утверждена ранее в Палате представителей. Оба документы – важные прецеденты, сигнализирующие о негативном отношении законодателей к политике Дональда Трампа", - прежде всего сказал он.

"Конгрессмены и сенаторы, безусловно, подстраиваются под общественное мнение, принимая эти резолюции. Мы видим, что война в Иране крайне непопулярна в американском обществе. Опросы общественного мнения показывают, что порядка 70% американцев полагают эту войну ошибкой и выступают за немедленное перемирие с Ираном на любых условиях, лишь бы разрешить топливный кризис и опустить цены на бензин и дизель внутри США, а также купировать рост инфляции до 4-5%, который наблюдается сейчас в Америке. Подавляющее большинство американцев негативно воспринимают действия Трампа на иранском направлении", - подчеркнул Малек Дудаков.

"Дональд Трамп, вероятнее всего, наложит на резолюцию президентское вето, и перебороть его законодатели не смогут. Тем не менее они таким образом отправляют Белому дому послание, что не готовы поддерживать войну с Ираном и, что самое важное и самое болезненное для Трампа, не готовы выделять какие бы то ни было деньги на финансирование этой военной авантюры. С начала войны в Иране Пентагон многократно запрашивал у Конгресса различные суммы: сначала $50 млрд, затем $100 млрд, потом $200 млрд, и последний запрос составлял $80 млрд – но Пентагон не получил никаких денег. А продолжать вести войну в отсутствие военных траншей крайне тяжело, если в принципе возможно", - обратил внимание эксперт.

"Сейчас в подвешенном состоянии находится даже вопрос финансирования Пентагона на восполнение арсеналов, опустошенных за время войны с Ираном. Напомню, что одних только ракет противоракетной системы Patriot в ходе войны было использовано более тысячи единиц, и понадобится много месяцев, а скорее всего даже несколько лет для того, чтобы эти запасы пополнить. Еще более плачевная ситуация с ударными ракетами: ракет Tomahawk было использовано более тысячи единиц, при том что в год их производится в США порядка 100. Пентагон запрашивает $350 млрд на восполнение арсеналов, но законодатели пока не торопятся эти средства выделять", - добавил Малек Дудаков.

"В связи с этим в контексте принятия резолюции в Сенате важен не только сам факт голосования за нее, но сопутствующие негативные последствия. На юридическом уровне она вряд ли остановит Трампа, если он захочет возобновить боевые действия с Ираном, но сильно ограничит его возможности в плане финансовой составляющей. А недоволен Дональд Трамп в первую очередь тем, как этот документ ослабляет его переговорную позицию. Теперь все видят, что, как бы он ни угрожал Ирану новой войной, в отсутствие поддержки со стороны Конгресса эти угрозы являются фикцией. Для иранской стороны это важный сигнал, что позиции Трампа внутри США ослаблены, а значит, его переговорную команду можно дожимать в рамках мирного процесса", - заключил американист.

Ранее Дональд Трамп позитивно оценил текущий ход диалога с иранской стороной и подтвердил свою главную задачу — гарантированно не допустить появления ядерного оружия у Ирана.