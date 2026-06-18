Переговоры США и Ирана в Швейцарии 2026: промежуточные итоги и что дальше?

На швейцарском курорте Бюргеншток завершился первый этап двусторонних переговоров на высоком уровне между Тегераном и Вашингтоном. Расскажем, кто участвовал в переговорах США и Ирана в Швейцарии, прекращает Тегеран переговоры или нет, чем закончились переговоры США и Ирана сегодня, а также каковы дальнейшие перспективы переговоров США и ИРИ.

Встреча, проходившая в рамках Исламабадского меморандума, подписанного сторонами в середине прошлой недели, длилась два дня, а ее итогом стала публикация совместного заявления посредников, открывающего путь к дальнейшей дипломатической работе.

Кто участвовал в переговорах США и Ирана в Швейцарии?

В переговорах приняли участие делегации четырех стран. Американскую делегацию, в состав которой вошли спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и Джаред Кушнер - бизнесмен и член семьи Дональда Трампа, возглавлял вице-президент Джей Ди Вэнс. Иранскую сторону представляли председатель меджлиса Мохаммад Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи. Посреднические функции выполняли Пакистан во главе с премьер-министром Шехбазом Шарифом и Катар во главе с премьер-министром шейхом Мохаммедом бин Абдуррахманом Аль Тани. Прямые переговоры между делегациями продлились около 100 минут в воскресенье днем, после чего работа продолжилась в технических группах и, по некоторым данным, велась глубоко за полночь. Этот раунд завершился в понедельник утром публикацией совместного заявления посредников.

Иран прекращает переговоры или нет?

Обстановка вокруг переговоров в Швейцарии была напряженной из-за резких заявлений американского лидера, пригрозившего Ирану новыми военными ударами, если тот не прекратит поддерживать свои прокси-силы в Ливане. Кроме того, по сообщениям, он позволил себе нецензурные выражения в адрес иранской делегации. В ответ на эти неприемлемые заявления, члены иранской делегации выразили протест, подчеркнув, что не вернутся к переговорам, пока Трамп не принесет извинения за свои угрозы.

Однако вице-президент США Джей Ди Вэнс, непосредственно участвующий в переговорах, опроверг сообщения о срыве диалога. Он отметил, что иранцы угрожали уйти, но переговоры тем не менее продолжились. Комментируя резкие высказывания Трампа, Вэнс охарактеризовал их как своего рода “пустую болтовню”. Несмотря на небольшой скандал, Вэнс оценил прошедший раунд переговоров как успешный, заявив, что стороны заложили “очень хороший фундамент” для достижения финального мирного документа.

Чем закончились переговоры США и Ирана?

Главным результатом встречи стало согласование дорожной карты по достижению окончательного мирного соглашения в течение двух месяцев. Как подчеркивается сторонами-посредниками, это не финальное соглашение, а структурированный график для продолжения переговоров. Был также учрежден Комитет высокого уровня, призванный обеспечивать политический надзор за посредническим процессом. Перед ним будут регулярно отчитываться главные переговорщики, которые возглавят рабочие группы по трем главным направлениям: ядерная программа ИРИ, санкционный режим, а также мониторинг и урегулирование споров для обеспечения эффективной реализации меморандума. Технические переговоры на рабочем уровне продолжатся в Бюргенштоке до конца недели по всем нерешенным вопросам.

Какие механизмы обеспечат стабильность меморандума США-Иран?

В ходе переговоров были согласованы два ключевых кризисных механизма:

Прямая линия связи по Ормузу. Участники договорились о формировании прямого канала коммуникации с целью обеспечения безопасного прохода коммерческих судов через Ормузский пролив. Линия связи создана на двухмесячный период, предусмотренный меморандумом. ИРИ со своей стороны обязалась приложить все усилия, чтобы обеспечить безопасный проход коммерческих судов из Персидского залива в Оманский пролив и обратно на безвозмездной основе. Посредники подтвердили, что линия связи создана "предотвращать инциденты и недопонимания". Ранее Тегеран блокировал пролив в ответ на совместные американо-израильские атаки и блокаду портов, но теперь, по данным Центком ВС США, коммерческое судоходство в проливе восстанавливается; Группа по урегулированию конфликтов в Ливане. Стороны договорились разработать механизм при участии ливанских посредников и властей, который бы обеспечивал соблюдение прекращения военных действий в Ливане, как это предусмотрено меморандумом. В эту группу войдут иранские, американские и ливанские представители, в то время как содействие будут осуществлять посредники. Этот механизм рассматривается иранской стороной как "первое реальное испытание" достигнутых договоренностей.

Ядерные переговоры США-Иран и санкции - какие итоги?

Одним из наиболее значимых прорывов стало согласие ИРИ допустить инспекторов МАГАТЭ обратно в страну. Вице-президент Вэнс назвал это решение важной для США вехой и первым шагом к постоянной денуклеаризации ИРИ. Доступ инспекторов был приостановлен после 12-дневной войны с Израилем в июне 2025 года, когда Израиль и США нанесли удары по иранским ядерным и военным объектам. Ожидается, что визиты инспекторов начнутся как минимум на этой неделе. Вэнс также заявил, что Белый дом и МАГАТЭ окажут иранской стороне помощь в уничтожении запасов высокообогащенного урана. Трамп, в свою очередь, заявил в социальных сетях, что Исламская Республика согласится на проведение инспекций основных вооружений, чтобы гарантировать “честность” по ядерным вопросам в долгосрочной перспективе.

Минфин США выдал ИРИ генеральную лицензию, разрешающую производство, поставку и продажу иранской сырой нефти, а также нефтехимической и нефтяной продукции до 21 августа этого года. Министр финансов Скотт Бессент увязал выдачу лицензии с прогрессом на переговорах в Бюргенштоке и обязательствами Тегерана по Ормузскому проливу и допуску инспекторов МАГАТЭ.

Параллельно с этим продолжается обсуждение судьбы замороженных иранских активов. Глава ЦБ Ирана заявил, что вопрос об условиях использования этих средств был сложной частью переговоров, и окончательное решение о том, как будут потрачены размороженные деньги, будет принимать ЦБ. Военный советник верховного лидера ИРИ Мохсен Резаи назвал освобождение $24 млрд "тестом на доверие", который должна пройти Америка.

Американский вице-президент огласил готовность Вашингтона разморозить активы при гарантии, что средства пойдут на помощь иранскому народу, а не на финансирование терроризма. По словам Вэнса, Джаред Кушнер предложил механизм, при котором размороженные средства будут направляться на закупку американской кукурузы и пшеницы для населения Исламской Республики. Это предложение, по-видимому, было согласовано с катарскими официальными лицами.

Каковы перспективы переговоров США и Ирана?

Посредники подтвердили намерение продолжать прилагать максимальные усилия для обеспечения конструктивности переговоров, нацеленных на достижение окончательной сделки. Предстоит масштабная работа технических групп по ядерной программе, санкциям и механизмам мониторинга. Как отметил Вэнс, был заложен фундамент сделки, но само соглашение еще впереди.

Президент ИРИ Масуд Пезешкиан совершит однодневный визит в Пакистан во вторник для выражения признательности за посреднические усилия. Технические переговоры в Швейцарии продолжатся до конца недели, и их успех определит, удастся ли превратить достигнутые договоренности в полноценное мирное соглашение в установленные два месяца.

После завершения переговоров в Бюргенштоке иранская делегация во главе с Галибафом и Аракчи отправилась в Оман. Основной целью их визита будет обсуждение вопросов, связанных с управлением Ормузским проливом, в том числе консолидации иранских механизмов управления, а также укрепление двусторонней координации в этом вопросе. Поездка в Оман имеет под собой прочную основу: еще в начале июня Тегеран и Маскат объявили о разработке новых правил, регулирующих судоходство в проливе.

Параллельно с переговорами в Швейцарии Вашингтон разворачивает дипломатическую кампанию по закреплению достигнутых договоренностей среди ключевых региональных союзников. Госсекретарь США Марко Рубио планирует посетить Кувейт, ОАЭ и Бахрейн. Визит, который продлится со вторника по четверг, станет его первой поездкой в регион после начала американо-израильско военных операций против ИРИ и его союзников в конце зимы. В Бахрейне Рубио примет участие в заседании ССГПЗ. В Госдепартаменте разъяснили, что в ходе встречи Рубио намерен обсудить ряд региональных приоритетов, включая меморандум США-ИРИ, усилия по обеспечению полного и свободного безопасного транзита через Ормуз, а также важность мира и стабильности в регионе.

Главную напряженность в регионе создает израильская позиция. Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что войска Цахал будут оставаться в южном Ливане "столько, сколько необходимо" для устранения угроз безопасности, располагая полной свободой действий. При этом Исламабадский меморандум предусматривает окончательное и незамедлительное прекращение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. В то время как "Хезболла" заявила о прекращении атак только при условии вывода израильских войск. Минздрав Ливана сообщил, что общее число погибших в результате израильских атак за период с 2 марта уже достигло 4175 человек. Ведомство добавило, что за этот период ранения получили 12 164 человека.