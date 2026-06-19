Переговоры США и Ирана 2026: когда будут, чего ждать, как мешает Израиль?

Расскажем, когда пройдут переговоры Ирана и США, что сегодня происходит в Ливане, как ситуация в Ливане влияет на соглашение США и Ирана, когда новые переговоры Ливана и Израиля, может ли Израиль сорвать сделку США и Ирана.

Всего через два дня после подписания американо-иранского меморандума о взаимопонимании, призванного положить конец региональной войне, были отложены переговоры сторон в Швейцарии. Причиной стала эскалация боевых действий между Израилем и "Хезболлой" в Ливане, поставившая под угрозу мирное урегулирование.

Когда пройдут переговоры Ирана и США?

Первоначальный план переговоров США и Ирана

Изначально переговоры между США и ИРИ должны были пройти 19 июня в швейцарском курортном комплексе Бюргеншток в Штансштаде, недалеко от Люцерна. Встреча была запланирована как первый раунд прямых переговоров между делегациями двух стран. В переговорах также должны были участвовать посредники - Пакистан и Катар. Главой американской делегации был назначен вице-президент Джей Ди Вэнс. Ожидалось, что спецпосланник США Стив Уиткофф и старший советник президента Джаред Кушнер также примут участие. Иранскую сторону, по данным СМИ, должен был представлять глава МИД Аббас Аракчи.

Отмена переговоров США и Ирана

Переговоры, запланированные на эту пятницу, не состоялись. Швейцарский МИД официально подтвердил, что физический этап переговорного процесса между сторонами отложен, а Вэнс и иранская делегация отменили свои вылеты в Швейцарию. По данным источников, причиной отмены стала волна смертоносных израильских авиаударов по югу Ливана, произошедшая в ночь перед началом переговоров.

Сроки возобновления переговоров

В МИД Пакистана объявили, что технические переговоры между ИРИ и США состоятся в Бюргенштоке 21 июня. Уточняется, что представители Пакистана и Катара примут участие в дискуссиях вместе с американскими и иранскими представителями в качестве посредников.

Ранее вице-президент США Вэнс заявил в интервью Fox News, что ожидает вылета в Швейцарию в течение пары дней. Политик дал понять, что точное время остается неопределенным, отметив, что технические переговоры могут начаться в воскресенье. При этом Уиткофф, как сообщается, направляется в Швейцарию, а Кушнер уже находятся там. Аракчи также намерен отправиться в Швейцарию в ближайшее время. В иранском МИД вечером сообщили, что иранская делегация вылетает уже сегодня вечером.

В Швейцарском МИД подтвердили, что Бюргеншток продолжит предоставлять конфиденциальную и надежную площадку для содействия обсуждению вопросов реализации меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. Было отмечено, что подготовка к переговорам в Бюргенштоке при этом продолжается.

Переговоры, когда они состоятся, должны затронуть широкий круг вопросов, включая ядерную программу Ирана, запасы обогащенного урана, снятие санкций, а также технические и финансовые вопросы. Также планируется обсудить вопросы, связанные с Ливаном и деятельностью "Хезболлы". Стороны работают в рамках 60-дневного переговорного периода, установленного соглашением.

Посреднические усилия Пакистана

Глава МИД Пакистана Мохсин Раза Накви сегодня прибыл в Исламскую Республику. Официальный представитель МИД ИРИ Эсмаил Багаи подтвердил, что визит Накви является частью продолжающихся посреднических усилий Исламабада. В рамках визита Накви проведет отдельные встречи с главой МВД ИРИ Эскандаром Момени и Аббасом Аракчи. Ожидается, что в ходе переговоров будут обсуждаться следующие этапы дипломатического процесса.

Что сегодня происходит в Ливане?

Несмотря на объявленное прекращение огня между Израилем и "Хезболлой", которое должно было вступить в силу 19 июня, израильские атаки продолжились. По сообщениям с мест, после наступления последнего срока перемирия в результате атак Израиля по Южному Ливану погибло 47 человек. Израильская сторона заявила, что удары были ответом на "неоднократные и вопиющие нарушения прекращения огня" "Хезболлой".

Цахал сообщила, что нанесла удары по 80 целям и ликвидировала десятки боевиков группировки. Поводом послужила атака "Хезболлы", в результате которой погибли четверо израильских солдат. “Хезболла” при этом утверждает, что Израиль систематически нарушает режим прекращения огня: по мнению группировки, израильская сторона не выполнила ни одного из достигнутых соглашений о прекращении огня.

Как ситуация в Ливане влияет на соглашение США и Ирана?

Ливанский кризис стал главной линией разлома в мирном процессе. С самого начала конфликта Исламская Республика увязывала войну в Ливане с противостоянием с США и Израилем. Иранская позиция остается неизменной: прекращение войны в Ливане является необходимым условием для создания благоприятной среды для американо-иранского диалога.

Эскалация в Ливане создает серьезные риски для меморандума, поскольку продолжение столкновений подрывает доверие, необходимое для более долгосрочного регионального соглашения. Исламская Республика считает, что способна добиться от Вашингтона уступок в отношении Израиля. При этом американский лидер Дональд Трамп уже неоднократно выражал растущее разочарование действиями премьера Биньямина Нетаньяху. Вице-президент Вэнс также выступил с резкой критикой израильского кабинета, напомнив Израилю, что США являются сверхдержавой в этих отношениях. Тем не менее, Израиль продолжает настаивать на своей позиции. Нетаньяху подчеркнул, что израильские войска будут оставаться в Южном Ливане до тех пор, пока это необходимо для защиты Израиля.

Когда новые переговоры Ливана и Израиля?

Несмотря на атаки, дипломатический трек между Израилем и Ливаном сохраняется. Госдепартамент США объявил, что следующий раунд ливано-израильских переговоров состоится в Вашингтоне 23-25 июня. Это заявление было сделано после вчерашнего телефонного разговора государственного секретаря США Марко Рубио с ливанским президентом Жозефом Ауном, который подчеркнул, что "фундаментальной основой" для любых прямых переговоров с Израилем должно служить всеобъемлющее прекращение огня. Израиль и Ливан провели первые прямые переговоры с 1993 года в апреле 2026 года. После этой встречи и последующего раунда переговоров, в том числе в июне, стороны объявляли о паузах в боестолкновениях. Однако "Хезболла" не была стороной этого переговорного процесса, что препятствует значимому прогрессу. Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер подтвердил приверженность еврейского государства немедленному прекращению огня, если "Хезболла" прекратит враждебные действия.

Может ли Израиль сорвать сделку США и Ирана?

Ливанский кризис ставит под вопрос саму жизнеспособность американо-иранского меморандума. Продолжающиеся атаки по территории Ливана создают огромную уязвимость для дипломатического процесса из-за принципиальной иранской позиции. Если боевые действия в Ливане продолжатся, это будет рассматриваться ИРИ как нарушение меморандума со стороны США, которые, по мнению Тегерана, несут ответственность за прекращение войны на всех фронтах.

При этом администрация Трампа оказалась перед сложным выбором: с одной стороны, она стремится сохранить сделку с Ираном, с другой - сталкивается с неповиновением Израиля, не представляющим сторону меморандума и не намеренным прекращать военные действия на юге Ливана. Дипломатические представители Турции, Египта, Пакистана и Саудовской Аравии уже в четвертый раз соберутся для переговоров по региональным вопросам. Встреча глав МИД пройдет в Каире 21 июня.

Ближневосточный мирный процесс оказался в заложниках у ливанского кризиса, и его дальнейшая судьба будет определяться способностью сторон достичь устойчивого прекращения огня на всех фронтах.