Каковы итоги иранского конфликта?

С политической точки зрения промежуточная сделка США и Ирана выглядит как победа Исламской Республики, однако ее практические перспективы скорее туманны – об этом, анализируя итоги иранского конфликта, "Вестнику Кавказа" рассказал востоковед Фархад Ибрагимов.

Заключение США и Ираном меморандума о взаимопонимании зафиксировало нежелание Администрации Дональда Трампа продолжать силовое давление на Тегеран, начатое 28 февраля – согласно тексту документа, Вашингтон признает территориальную целостность Исламской Республики, снимает с нее санкции, размораживает ее активы и перестает блокировать движение иранских кораблей. Все это делается в обмен на обязательства Ирана не разрабатывать и не покупать ядерное оружие, прекратить блокаду Ормузского пролива и сесть за стол переговоров с США по вопросу национальной ядерной программы.

Таким образом, иранский конфликт, начатый 13-24 июня прошлого года и продолженный 28 февраля – 7 апреля этого года, как минимум поставлен на долговременную паузу. О том, каковы его итоги, закрепленные в меморандуме о взаимопонимании, "Вестник Кавказа" побеседовал с преподавателем экономического факультета РУДН, политологом и востоковедом Фархадом Ибрагимовым.

Эксперт в первую очередь отметил, что многие будут трактовать текст меморандума о взаимопонимании США и Ирана как капитуляцию Администрации Трампа в военном противостоянии с Исламской Республикой. "В геополитическом плане меморандум выглядит как полная победа Ирана. Итоги военной кампании Израиля и США против Ирана сводятся к тому, что они ничего не добились. Иран сохранил свою ядерную программу, которая и была причиной конфликта. Государственная система Исламской Республики не была демонтирована, как ожидали власти Израиля и США. Тактически, по отдельным аспектам, Иран проиграл, но стратегически он победил", – сказал он.

Экономические перспективы

В то же время уже сейчас есть вопросы к реализации меморандума американской стороной. "В документе использованы довольно обтекаемые формулировки, и хотя положения о прекращении военного и экономического давления на Иран смотрятся красиво, есть сомнения, что все они будут реализованы. Если к положению о взаимном признании суверенитета вопросов нет, то положение о выплате Ирану $300 млрд на восстановление выглядит нереалистично. Сам Дональд Трамп уже сказал, что США не планируют передавать Тегерану эту сумму – и как раз это логично, поскольку Штаты ни за одну из своих войн никогда не выплачивали репараций", – пояснил Фархад Ибрагимов.

"Положение о снятии санкций только на первый взгляд напоминает ядерную сделку 2015 года, а если присмотреться повнимательнее, то станет ясно, что для Администрации Трампа оно попросту неприемлемо. Без санкций Иран получит безбарьерный доступ к мировой экономике, с легкостью расширит торговые и инвестиционные отношения с Россией и Китаем, перезагрузит бизнес-контакты с западными государствами, укрепит связи с региональными партнерами. Будет обеспечен громадный приток инвестиций в Иран, у которого есть и быстрорастущий рынок, и большое население, и производственные мощности. Есть прогнозы, что в течение двух лет после снятия санкций экономика ИРИ вырастет на 250%. Однако Трамп не хотел бы допустить обогащения Ирана", – обратил внимание востоковед.

"На протяжении 47 лет власти США делали все возможное, чтобы дестабилизировать систему Исламской Республики, подорвать ее устойчивость. В том числе они вводили сами и добивались введения в других государствах и на международном уровне множества антииранских санкций. Эта стратегия не сработала, поскольку взгляды Ирана изменить так и не удалось, однако отмена санкций станет признанием напрасности усилий США по оказанию давления на Исламскую Республику. Кроме того, против предоставления Ирану права беспрепятственно перезагрузить свою экономику жестко выступает Израиль", – добавил он.

Ливанский фактор

Политолог отметил, что включение в меморандум о взаимопонимании третьей стороны – Ливана – без какого-либо участия в промежуточном соглашении Израиля создает риски для исполнения документа. "С точки зрения и США, и тем более Израиля, ливанский вопрос не имеет отношения к иранскому конфликту. Иран, напротив, настаивает, что прекращение боев в Ливане – необходимое условие для урегулирования иранского конфликта. Потому неудивительно, что накануне не удалось организовать встречу в Швейцарии именно из-за разногласий по Ливану. Иран не может позволить себе потерять Ливан, как он уже утратил присутствие в Сирии – это будет полная потеря иранского геополитического влияния на Ближнем Востоке, так что за безопасность "Хезболлы" он будет стоять до последнего", – указал Фархад Ибрагимов.

"Израиль это прекрасно понимает, и именно поэтому продолжает ежедневно обстреливать и бомбардировать территорию Ливана. Пока Ливан находится под ударом, Иран ни на какие конструктивные контакты с США в плане ратификации и исполнения меморандума не пойдет. Поэтому пока растут сомнения, что у промежуточной сделки есть какое-то будущее. Его почти наверняка подпишут вживую, но это не значит, что сделка будет жизнеспособной", – предупредил востоковед.

Ормузский пролив

Из того, что в меморандуме о взаимопонимании будет реализовано наверняка, политолог прежде всего назвал обоюдную деблокаду Ормузского пролива. "Во время конфликта это был один из самых сложных вопросов, но именно по нему стороны смогли пойти на взаимные уступки. Иран во время конфликта убедился в том, что блокада Ормузского пролива – это мощный рычаг в его руках. Действовать этим рычагом можно в обе стороны: когда Ирану нужно сделать что-то в обмен на уступки США, он соглашается открыть свободное судоходство в проливе, но если соглашение не будет исполняться, пролив можно легко заблокировать еще раз (тем более что Вашингтон готовится вывести часть войск из региона)", – сообщил он.

"Акцентируя внимание на деблокаде Ормузского пролива, Иран и демонстрирует добрую волю, и ожидает, что Администрация Трампа примет это как часть компромисса. Надо сказать, что ставка на Ормузский пролив уже сыграла. Мы видим, что цены на нефть начали снижаться уже на фоне заявлений Дональда Трампа по деблокаде пролива. Сейчас они еще ниже и стремятся к февральским уровням", – добавил Фархад Ибрагимов.

Ядерная проблема

Ключевой аспект меморандума о взаимопонимании – он все же не решает американские и израильские задачи по купированию иранской ядерной программы. "Конфликт убедил весь истеблишмент Исламской Республики в том, что государству жизненно необходимо ядерное оружие. Если раньше его хотели получить скорее маргиналы в иранских элитах, то теперь с этим согласны и умеренные политики, включая правительство Масуда Пезешкиана. Подписание соглашения с отказом от ядерной программы равноценно для Ирану сложению оружия. Ирану не нужно становиться безоружным в условиях, когда в любой момент на него может быть совершена атака Израиля – а Израиль точно не отстанет от Ирана, пока там существует государственный строй Исламской Республики", – поведал востоковед.

"Кроме того, на иранскую ядерную программу уже были потрачены сотни миллиардов долларов и десятилетия работы ученых и инженеров. Иран не хочет, чтобы эти усилия оказались напрасными. А США и Израиль, в свою очередь, не хотят, чтобы у Ирана оставались технические возможности разработать ядерное оружие, и пока не видно каких-либо перспектив договориться по этому центральному вопросу всего комплекса проблем в ирано-американских и ирано-израильских отношениях. В меморандуме о взаимопонимании заложены обязательства по продолжению переговоров об иранской ядерной программе, но не более того. Поэтому пока этот документ выглядит рамочным и довольно холостым", – заключил Фархад Ибрагимов.