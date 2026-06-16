Меморандум США и Ирана 2026: Ливан, Ормузский пролив, замороженные активы и инвестиции

Расскажем, что представляет собой меморандум о взаимопонимании между США и Ираном и когда его подписали, что он предлагает по ситуации с Ливаном, Ормузским проливом, ядерной программой, санкциями, замороженными активами и инвестициями в ИРИ.

Что представляет собой меморандум о взаимопонимании между США и Ираном?

Меморандум о взаимопонимании США и Ирана представляет собой соглашение из 14 пунктов, призванное положить конец войне, продолжавшейся более 3 месяцев. Документ был разработан при посредничестве Пакистана и Катара. В администрации США подтвердили сегодня, что 60-дневный период переговоров между Тегераном и Вашингтоном уже стартовал.

Когда подписали меморандум США и Иран?

В ночь с 17 на 18 июня глава Белого дома Дональд Трамп и президент ИРИ Масуд Пезешкиан подписались под текстом соглашения в электронном виде. Изначально церемония подписания планировалась на пятницу, 19 июня, в Швейцарии, однако за последние сутки стороны приняли решение о виртуальном подписании документа.

В МИД Ирана подтвердили, что меморандум, получивший название "Исламабадский меморандум", стал полностью официальным после того, как был подписан президентами обеих стран. При этом план проведения переговоров в Швейцарии в эту пятницу остается в силе. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, также подписавший меморандум удаленно в качестве стороны-посредника, даже отменил пока свой швейцарский визит, поскольку в срочном личном присутствии уже нет необходимости.

Меморандум США и Ирана решит вопрос с Ливаном?

Ливан упоминается в меморандуме трижды, включая ссылки на уважение его суверенитета и территориальной целостности. Однако в тексте нет прямого упоминания Израиля, в настоящее время оккупирущего часть ливанской территории. Израиль не является стороной соглашения и неоднократно заявлял, что не выведет свои войска из Ливана. Иран, со своей стороны, настаивал на том, что прекращение израильских военных операций в Ливане представляет предварительное условие для любого мирного соглашения. В МИД ИРИ отметили, если израильские атаки против Ливана продолжатся, это будет рассматриваться как нарушение обязательств США по меморандуму. При этом иранская сторона подчеркивает, что ответственность за соблюдением обязательств Израилем лежит на Вашингтоне.

Меморандум США и Ирана открыл Ормузский пролив?

Согласно меморандуму, Тегеран немедленно открывает пролив, а Вашингтон немедленно снимает блокаду. Движение коммерческих судов начинается незамедлительно, при этом в течение первых двух месяцев дней проход будет бесплатным. В Центком сегодня вечером уже сообщили, что блокада иранских портов полностью снята. Полное восстановление движения до довоенных объемов с учетом разминирования ожидается в течение месяца. ИРИ будет вести диалог с Оманом для определения будущего администрирования пролива. Иранская сторона уже заявила, что планирует взимать плату за услуги, предоставляемые в проливе. При этом, согласно международному морскому праву, взимание сборов за проход через природные проливы не допускается, однако прилегающие страны могут взимать плату за такие услуги, как страхование или швартовка. Представитель МИД ИРИ Исмаил Багаи также отметил, что Тегеран завершает подготовку к управлению движением через Ормуз в координации с Маскатом, подчеркнув, что Иран и Оман являются единственными двумя прибрежными государствами, граничащими с проливом. Безопасный проход через Ормуз будет обеспечен при сохранении суверенитета ИРИ над водным путем.

Меморандум США и Ирана запретил иранскую ядерную программу?

Восьмой пункт гласит, что Ирану запрещается приобретать или разрабатывать ядерное оружие. Участники меморандума достигли соглашения о решении вопроса, связанного с накопленным обогащенным материалом, через предварительно одобренный механизм. При этом ИРИ не будет передавать свои запасы обогащенного урана за границу - такая возможность была названа неприемлемой. Вместо этого рассматривается вариант разбавления обогащенного урана - необратимый процесс, который, скорее всего, будет проводиться под наблюдением МАГАТЭ. Переговоры по ядерной программе и снятию санкций будут вестись в течение месяца. При этом представитель ИРИ подчеркнул, что Тегеран намеренно избегал обсуждения ядерных вопросов во время переговоров о прекращении войны, отметив, что ракетная программа Ирана и его оборонительные возможности не будут обсуждаться ни с кем.

Меморандум США и Ирана разморозит активы и снимет санкции?

Седьмой пункт обязывает США прекратить действие всех анти-иранских санкций в соответствии с графиком. Общая сумма замороженных активов ИРИ оценивается в сумму около $100 млрд. В четверг вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что не знает точного объема замороженных иранских активов, которые могут быть разблокированы в рамках меморандума. Он отметил, что слышал суммы и более $100 млрд, и даже $200 млрд. Он пояснил, что из-за большого числа иностранных банков, участвовавших в санкциях против Ирана во время войны, точную сумму определить сложно, поскольку большая часть этих средств находится не на счетах в США, а в странах Персидского залива, Европе и в других местах.

Американский лидер на саммите G7 подтвердил, что активы будут возвращены, подчеркнув, что это их деньги, а не "наши", мотивируя это необходимостью сохранить доверие к доллару. Внутрипартийные разногласия по поводу разморозки активов стал одним из самых острых политических вызовов для администрации Трампа Реакция республиканцев на этот пункт меморандума резко негативная. Сенаторы назвали соглашение "капитуляцией", указав, что разморозка даст Ирану средства на ядерную программу и прокси-группировки. Внутри партии есть единичные голоса поддержки, но в целом критика доминирует.

Кто заплатит за восстановление Ирана?

Шестой пункт, который обязывает США совместно с партнерами в регионе разработать план восстановления Исламской Республики на сумму не менее $300 млрд, стал еще одной спорной точкой соглашения. Меморандум не уточняет механизм финансирования, так что вопрос о том, кто будет платить, остается открытым.

Глава Белого дома на саммите G7 во Франции опроверг сообщения о том, что США участвуют в фонде, подчеркнув, что Америка "не вложит ни цента". На вопрос, просит ли он страны Персидского залива финансировать эту инициативу, Трамп ответил, что не просит. Вэнс сегодня также отказался уточнить, кто именно будет финансировать фонд, заявив, что для окончательного ответа пока слишком рано. По его мнению, со стороны арабского мира и за его пределами есть такое желание, но это очень отдаленная перспектива, предполагающая изменение поведения со стороны Ирана. Вэнс также предположил, что государственные и частные инвесторы в таких странах, как ОАЭ, могут быть заинтересованы.

Страны Персидского залива при этом относятся к инициативе скептически. Как сообщает The Jerusalem Post, они опасаются, что финансовые условия соглашения позволят Ирану дестабилизировать регион. Глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан заявил Al Arabiya, что у него нет деталей о фонде или концепции, стоящей за ним, но признал, что доверие к Ирану было значительно подорвано и его необходимо восстанавливать.