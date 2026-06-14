Почему ирано-американское соглашение разобщило иранский истеблишмент?

В Иране проходят акции против мирного соглашения с США. Протестующие, выступающие под антиправительственными лозунгами, полагают, что власти ИРИ намерены поступиться национальными интересами, и договоренности с Вашингтоном ослабят Иран.

Против чего выступают демонстранты?

Сегодня США и Иран подписали в электронном формате соглашение, речь в котором идет о немедленном прекращении огня, в том числе в Ливане, и снятии морской блокады с Ормузского пролива. Церемония подписания документа на бумаге должна пройти 19 июня в Швейцарии, куда из Тегерана собираются поехать спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи. Именно против них сейчас и направлен гнев оппозиции, утверждающей, что Галибаф и Аркчи торгуют суверенитетом Ирана.

США будет представлять вице-президент Джей Ди Вэнс, который уже выразил уверенность в том, что если условия соглашения будут выполняться, то Ближний Восток ждут большие изменения.

Чего хотят сторонники жесткой линии внутри Ирана?

Радикально настроенные политики изначально выступали за то, чтобы Тегеран сделал как можно меньше уступок США. Одним из главных противников соглашения, впрочем, как и более ранних сделок с западными странами, выступает ультраконсервативный ученый, депутат Махмуд Набавиан. Он убежден, что соглашение сводит к абсолютному минимуму все военные и политические успехи, которых Тегеран добился в ходе войны с США и Израилем.

Его поддерживает парламентарий от Кума, Мохаммад Маннан Раиси, призывавший не подписывать документ в воскресенье, 14 июня:

Сегодня день рождения убийцы нашего верховного лидера [аятоллы Али Хаменеи]; проявите хоть какое-то уважение!

Причем речь идет не только о Хаменеи. Уже в первый день войны, 28 февраля 2026 года, кроме Хаменеи были убиты министр обороны Азиз Насирзаде, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур, начальник генштаба ВС Абдулрахим Мусави, еще через три недели жертвами ударов стали секретарь Высшего совета нацбезопасности Али Лариджани, командующий ополчением «Басидж» Голамреза Сулеймани, министр разведки Эсмаил Хатиб… И это далеко не полный список погибших. Противники соглашения с США считают, что такое простить невозможно.

Раскол элит

В результате между правительством ИРИ и КСИР произошел раскол:

военные выступают против открытия Ормузского пролива, считая его рычагом давления на администрацию США

в правительстве же осознают масштабы экономического коллапса в Иране и ищут пути выхода из него.

Один из лидеров иранской оппозиции Хасан Шариатмадари рассказал порталу Haqqin, все решит десяток генералов КСИР, которые имеют реальную власть в стране. А радикальная позиция КСИР хорошо известна – буквально на днях командующий ВКС КСИР Сейед Маджид Мусави обещал превратить Ормузский пролив в ад для США.

Здесь уместно вспомнить, что одной из целей военной операции США против Ирана была смена политического режима в Тегеране на менее радикальный. Однако сейчас иранские власти занимают относительно приемлемую для Вашингтона позицию, по крайней мере, по сравнению с теми, кто называет заключение мирного соглашения с США политикой соглашательства и предательством исламской революции.