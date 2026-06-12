Вэнс: сделка США с Ираном открывает перед Ближним Востоком новое будущее

Соглашение между Вашингтоном и Тегераном изменит Ближний Восток коренным образом и снизит мировые цены на нефть. Достижение соглашения – победа США, заявил Вэнс.

Ближний Восток ждут большие изменения, если США и Иран заключат сделку и ее условия будут выполняться, уверен вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает телеканал Fox News.

"В том случае если иранцы будут соблюдать условия этой сделки, это коренным образом изменит Ближний Восток на ближайшие 50 лет. Это положит конец войне, это сделает Ближний Восток более привлекательным для инвестиций"

– Вэнс

Он добавил, что положительный эффект от этого почувствуют и жители США.

"Это будет означать процветание и более низкие цены на энергоносители для американского народа"

– Вэнс

Также он отметил, что достижение соглашения с Тегераном стало большой победой Вашингтона.

"Я думаю, что это большой момент для США. Это очень большая победа"

– Вэнс

Он уточнил, что согласно условиям соглашения, у Исламской Республики "никогда не будет ядерного оружия".

О достижении соглашения стало известно в ночь с 14 на 15 июня. Документ еще не подписан, церемонию проведут 19 июня. До тех пор стороны проведут несколько встреч по техническим вопросам.

Чего хотят США?

Востоковед, советник медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" констатировал, что США предпочли временно выйти из острой фазы конфликта с Ираном, но не отказались от противостояния окончательно.

"Так или иначе заключение любой сделки между Вашингтоном и Тегераном — это показатель того, что США на данный момент отказались от планов по свержению власти в Исламской Республике и от планов по продолжению военных действий против Ирана. Одна из причин – приближение выборов в Конгресс, побуждающее Дональда Трампа демонстрировать политические успехи. Никакие стратегические цели Вашингтоном в ходе иранского конфликта так и не были достигнуты, но и отказываться от них Белый дом не хочет, следовательно, в будущем американцы еще вернутся к конфронтации с Ираном", - прежде всего сказал он.

"Сейчас мы наблюдаем попытку США организовать нечто сравнимое с ситуацией вокруг Ирака образца 1992 года, когда против страны ввели санкции, доведшие страну до того, что в 2003 году, во время новой агрессии против Ирака, она уже была не в состоянии оказывать сопротивление. Тогда ни армия, ни народ Ирака почти не поддерживали власти, социальные и политические проблемы оказались слишком большими, чтобы правительство смогло их вынести. В Иране американцы надеются получить что-то подобное Ираку 23-летней давности для того, чтобы вернуться к решению своих задач на более благоприятной основе", - обратил внимание Турал Керимов.

"Поэтому говорить о каком-то окончательном регулировании в отношениях США и Ирана все равно не приходится. В этом контексте мы не можем говорить и о какой-либо стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Да, есть некая попытка зафиксировать статус-кво, но позже совершенно точно будет новый этап эскалации", - предупредил востоковед.

Что изменится для Ирана?

Старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Владимир Сажин, в свою очередь, перечислил иранские выгоды от заключения промежуточного соглашения с США. "Самое главное – прекращаются боевые действия, иранцы смогут почувствовать себя в большей безопасности, так как не будет ни ракетных ударов, ни налетов беспилотников и бомбардировщиков. Не будет новых разрушений и жертв", - прежде всего сказал он.

"Во-вторых, США разблокируют иранское побережье, следовательно, Иран сможет получать необходимые товары из-за рубежа морским путем. В-третьих, документ обязывает США отменить санкции против экспорта иранской нефти, и Иран сможет совершенно свободно экспортировать нефть, увеличатся доходы, нефтедоллары хлынут в Исламскую Республику. Это создаст серьезную возможность для недопущения коллапса в иранской экономике. Для населения это будет тоже выгодно", - подчеркнул Владимир Сажин.

"Меморандум обещает немедленную разморозку $12 млрд иранских активов – это серьезная сумма, которая будет способствовать экономическому развитию страны. Не менее важно, что соглашение позволит восстановить нарушенные войной отношения между Ираном и очень важными для него монархиями Персидского залива, здесь тоже будет выгода и в финансах, и в торговле", - продолжил востоковед.

"Очень важно, что снимаются и многие санкции, введенные европейскими странами – в знак благодарности за то, что Иран пошел на договоренности с США. И Германия, и Франция, и Великобритания всегда имели хорошие экономические позиции в Иране, их сотрудничество способствовало иранскому развитию. То есть со всех сторон для Ирана этот документ важен, перспективен и попросту необходим. Нынешнее руководство Ирана, прямо скажем, радикальное, возглавляемое Корпусом стражей Исламской Революции потому и смогло пойти на сделку с США, что плюсы от ее заключения для Ирана огромны", - заключил Владимир Сажин.