США и Иран договорились 2026: что теперь будет с Ормузским проливом, ядерной программой, Ливаном и санкциями?

Когда подписание соглашения между США и Ираном и на каких условиях договорились стороны, когда откроют Ормузский пролив, будет ли соглашение соблюдать Израиль, что будет с ядерной и ракетной программой Ирана, снимут ли с Ирана санкции и что будет с замороженными активами, а также как отреагировал рынок и мировое сообщество?

После более чем 100 дней военного конфликта США достигли принципиальной договоренности с Ираном о прекращении боевых действий.

Когда подписание соглашения между США и Ираном?

При посредничестве Пакистана и Катара сторонам удалось финализировать текст меморандума о взаимопонимании в 14 пунктах. Американский лидер Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс уже подписали соглашение со стороны США виртуально накануне, со стороны ИРИ подпись поставил спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф. Но официальная церемония подписания документа, который носит рамочный характер, состоится 19 июня в Женеве.

Американскую сторону на церемонии, вероятно, будет представлять Джей Ди Вэнс. Однако Трамп также может быть неподалеку, поскольку сегодня вечером он уже приехал в Женеву для посещения саммита G7, который будет проходить до 17 июля во французском городе Эвиан-ле-Бен, расположенном на берегу Женевского озера. При этом ожидается, что за церемонией подписания в пятницу последует серия дальнейших переговоров между Вашингтоном и Тегераном, как сообщил глава МИД ИРИ Ирана Аббас Аракчи.

На каких условиях договорились США и Иран?

Иранское информагентство Mehr, ссылаясь на источник, близкий к переговорной группе ИРИ, опубликовало содержание этого проекта меморандума в 14 пунктов несколькими днями ранее. Однако текст, под которым виртуально поставили подписи обе стороны, прессе пока еще не предоставили.

Документ содержит следующие положения:

Остановка огня - незамедлительное и бессрочное завершение боевых действий и военных операций на всех направлениях, в том числе на территории Ливана; Уважение суверенитета - Вашингтон берет на себя обязательство не вмешиваться во внутренние дела Тегерана и соблюдать территориальную целостность Исламской Республики; Отмена блокады - полное прекращение морской блокады Ирана в тридцатидневный срок после подписания меморандума; Отвод сил - ВС США должны быть выведены из зон, непосредственно прилегающих к границам Ирана; Функционирование пролива - возобновление судоходства через Ормузский пролив в течение месяца с передачей контроля за его работой иранской стороне; Нефтяные ограничения - временная отмена санкций в отношении экспорта иранской сырой нефти и продуктов нефтехимии, а также восстановление доступа к соответствующим финансовым инструментам; Послевоенное восстановление - предоставление со стороны США и их партнёров программы по восстановлению иранской экономики объемом не менее $300 млрд; Срок для диалога - отведение 60 дней на проведение переговоров по ядерной проблематике и отмене санкционных режимов; Атомные гарантии - подтверждение Тегераном своих обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия и отсутствия планов по созданию ядерного оружия; Пауза в санкциях - обещание США не применять новых ограничительных мер против Ирана и не наращивать военное присутствие в регионе на время переговорного процесса; Возврат активов - высвобождение $24млрд замороженных иранских средств в пределах двухмесячного переговорного периода, причем половина указанной суммы должна быть разблокирована до старта финальных переговоров; Контроль исполнения - формирование механизма наблюдения за реализацией условий настоящего соглашения; Одобрение ООН - утверждение итогового соглашения путем принятия резолюции Совбеза ООН; Предварительные шаги - переход к заключительной фазе переговоров возможен только после освобождения половины замороженных активов ИРИ, снятия ограничений на экспорт нефти и отмены морской блокады.

Некоторые из этих пунктов уже были опровергнуты США, относительно данного этапа переговоров.

Когда откроют Ормузский пролив?

Глава Белого дома еще утром объявил о немедленном разрешении США на бесплатный проход судов и снятии морской блокады иранских портов. Однако на практике полномасштабное возобновление судоходства займет некоторое время. Выступая сегодня вечером во французском Эвиан-ле-Бене Трамп заявил, что пролив уже частично открыт, а к пятнице водный путь откроется полностью. Высокопоставленный представитель администрации США в понедельник уточнил временные рамки восстановления судоходства. По оценкам Вашингтона, потребуется около двух недель для значительного увеличения трафика в Ормузе.

Кроме того, первоначально открытие пролива будет осуществляться в целях разминирования, так как за время конфликта в судоходных путях были установлены многочисленные мины. По оценкам судоходных компаний, операции по разминированию могут занять от 40 до 50 дней, прежде чем страховщики и перевозчики будут готовы к полноценному возобновлению транзита. Трамп также сообщил, что обсудит усилия по разминированию на саммите G7 во Франции. Берлин, Лондон, Рим и Париж уже заявили о готовности поддержать возобновление судоходства, включая проведение независимой миссии по поощрению торгового судоходства и проведению разминирования.

Что значит соглашение США и Ирана для Ливана?

Прекращение военных действий распространяется на все фронты, включая Ливан, который с марта подвергается интенсивным израильским атакам. Иранская сторона поставила включение ливанского урегулирования в сделку в качестве одного из ключевых условий, что стало важным дипломатическим успехом Тегерана. Фактически, достигнутое соглашение накладывает обязательства по прекращению огня на конфликт между Израилем и поддерживаемой Ираном группировкой "Хезболла". Однако Израиль, не принимавший участия в переговорах, дал понять, что не считает себя связанным положениями сделки.

Будет ли Израиль соблюдать соглашение США и Ирана?

Израильское руководство выразило резкое несогласие с соглашением, назвав его "плохим для Израиля и всего свободного мира". Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в разговоре с американский лидером заявил, что Израиль не считает себя связанным положениями соглашения, в частности по Ливану, и не выведет войска. Несмотря на перемирие, сегодня уже поступали сообщения о продолжении израильских военных операций на юге Ливана. Сегодня вечером планируется обращение израильского премьера в связи с заключением сделки между иранской и американской стороны.

Министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир назвал соглашение "необязывающим", потребовав не отводить войска из Ливана и добиваться полного уничтожения инфраструктуры "Хезболлы". Политики, находящиеся в оппозиции к Нетаньяху, также резко раскритиковали сделку. Бывший премьер Нафтали Беннет назвал ее "опасным поворотом для безопасности Израиля", а лидер левоцентристской партии "Демократы" Яир Голан заявил, что "один росчерк пера" перечеркнул внушительные военные достижения.

Основные претензии Израиля

По мнению Израиля, сделка не достигает ни одной из ключевых целей, ради которых начиналась кампания, включая полное устранение ядерной угрозы со стороны Ирана, демонтаж его ракетной программы и прекращение поддержки враждебных Израилю группировок в регионе;

Наиболее острое противостояние вызвано включением в сделку Ливана. Израиль настаивает на своем праве на военные действия против "Хезболлы", считая их критически важными для безопасности северных границ;

Соглашение также усилило внутриполитическое давление на правительство Биньямина Нетаньяху, поставив его в изоляцию и вызвав шквал критики как со стороны крайне правых союзников, так и со стороны оппозиции.

Ранее, Трамп выразил разочарование действиями Нетаньяху, назвав его "очень трудным парнем" и дав понять, что израильскому премьеру следует быть благодарным Вашингтону за сделку.

По сути, Израиль дал понять, что намерен действовать в одностороннем порядке, исходя из собственных соображений безопасности, не позволяя соглашению между США и ИРИ ограничивать его свободу действий.

Иран отказался от ядерной программы?

Вопрос ядерной программы ИРИ, который формально послужил катализатором начала войны, не решен в рамках подписываемого меморандума, а перенесен в 60-дневный переговорный период. В самом меморандуме иранская сторона подтверждает обязательства по ДНЯО и заявляет об отсутствии намерений разрабатывать ядерное оружие. А пока окончательное соглашение не достигнуто, Иран обязуется заморозить свою ядерную деятельность, включая обогащение урана и расширение ядерных объектов.

Важным условием также является разрешение американской стороны разбавлять в рамках будущего соглашения высокообогащенный уран до более низких уровней на территории Исламской Республики. Трамп заявил, что окончательное соглашение ограничит Тегеран обогащением урана до уровней, которые "никогда не могли бы быть использованы военными", допустив возможность 15-летней приостановки обогащения.

Но ожидается, что переговоры на этот счет будут очень сложными, так как ранее стороны демонстрировали крайнюю неготовность к компромиссам по этому вопросу. Американский лидер также отметил, что если переговоры провалятся, Вашингтон либо возобновит военные действия, либо возьмут на себя роль "хранителя Ближнего Востока".

Что будет с ракетной программой Ирана?

Сообщается, что этот вопрос стал значительным дипломатическим успехом Тегерана. По сообщению Mehr, обсуждения, касающиеся иранской ракетной программы и поддержки региональных прокси-сил (включая "Хезболлу", хуситов в Йемене и ополченческие группы в Ираке и Сирии), были исключены из переговорной повестки. Информированный источник, близкий к иранской переговорной группе, подтвердил, что иранской делегации удалось добиться снятия требований США об ограничении ракетного потенциала, поскольку обороноспособность Ирана является "не подлежащим обсуждению" вопросом. Это означает, что в рамках 60-дневных переговоров основное внимание будет уделяться ядерной проблематике и экономическим вопросам, в то время как ракетный арсенал и внешнеполитическое влияние Тегерана останутся за рамками переговоров. Данное обстоятельство вызвало критику со стороны Израиля, который считал ограничение ракетной программы одной из своих стратегических целей.

Снимут ли санкции с Ирана?

Пункт санкций будет центральной темой будущих переговоров, а не частью текущего рамочного соглашения. Предварительные договоренности, однако, предусматривают значительные уступки американской стороны. В проекте меморандума говорится о приостановке ограничений на продажу Ираном нефти и нефтехимической продукции на срок до достижения окончательного соглашения. Вашингтон также обязуется не накладывать на ИРИ новые санкции на протяжении переговорного периода.

Сегодня вечером американский лидер обозначил, что Иран получит облегчение санкционного режима, лишь если будет "делать то, что должен". Джей Ди Вэнс при этом описал соглашение как основанное на результатах. Согласно его разъяснению, как только Тегеран предпримет измеримые действия, например, по ликвидации запасов обогащенного урана или по допуску международных инспекторов, последуют и соответствующие послабления.

Париж, Лондон, Рим и Берлин совместно поприветствовали сделку, выразив готовность к снятию санкций в ответ на “четкие и поддающиеся проверке шаги” ИРИ в отношении ядерной программы. При этом европейские лидеры подчеркнули, что Исламская Республика "никогда не должна обрести ядерное оружие", а также настояли на скорейшем открытии Ормуза с "безоговорочной свободой судоходства". Предполагается, что после выработки финального соглашения все анти-иранские санкции снимут в соответствии с графиком.

Что будет с замороженными активами Ирана?

Согласно опубликованным Mehr документам, Вашингтон согласился на разблокировку $24 млрд в течение двухмесячных переговоров, причем половину суммы необходимо предоставить Исламской Республике еще до начала самих переговоров. Однако в Белом доме опровергли слухи о немедленном предоставлении ИРИ доступа к замороженным активам в обмен на подписание сделки. По словам Джея Ди Вэнса, эта цифра "не фигурирует ни в одном из текстов, обсуждаемом с иранцами". По его словам, Иран не получит ничего ни после подписания меморандума, ни в результате самих переговоров. Экономические "вознаграждения" будут выдаваться порционно и исключительно за проверяемое выполнение обязательств. Кроме того, сообщалось, что ОАЭ рассматривали возможность разблокирования миллиардов долларов, связанных с Ираном, но в Абу-Даби эти сообщения опровергли.

Как на соглашение США и Ирана отреагировали в мире?

Мировое сообщество приветствовало соглашение между Вашингтоном и Тегераном. Также благодарность за сближение позиций получили Катар и Пакистан:

Саудовская Аравия приветствовала прекращение военных операций и 60-дневные переговоры;

ОАЭ призвали к полному соблюдению соглашения и подчеркнули приоритет дипломатии;

Кувейт с воодушевлением встретил меморандум, отметив роль посредников;

Турция назвала сделку важным шагом к миру и стабильности в регионе;

Армения приветствует соглашение, рассчитывает на мир у своих границ;

Азербайджан поддерживает меморандум, высоко оценивает посредничество Пакистана;

Грузия одобряет сделку как шаг к всеобъемлющему урегулированию;

Россия надеется на реализацию договоренностей и высоко оцениват роль Пакистана;

ООН назвала соглашение критическим шагом к мирному урегулированию;

Евросоюз потребовал немедленного и полного выполнения сделки, а также бесплатного восстановления свободы судоходства в Ормузском проливе;

Китай высоко оценил соглашение и посреднические усилия Пакистана;

Великобритания подчеркнула необходимость надежных и проверенных гарантий по ядерной программе ИРИ;

Франция призвала к срочному и безусловному открытию пролива без взимания платы;

Германия заявила, что сделка может оживить мировую экономику и укрепить безопасность на Ближнем Востоке;

Канада настаивает на безопасном транзите через пролив и решении ядерной угрозы;

Австрия призвала к полной реализации меморандума и свободе судоходства по международному праву.

Как рынок отреагировал на соглашение США и Ирана?

Объявление о достижении сделки вызвало позитивную реакцию на мировых финансовых и сырьевых рынках. Поскольку конфликт привел к дефициту поставок, а соглашение сулит их скорое восстановление, котировки отреагировали незамедлительно. Нефть марки Brent упала примерно на 5,3% до $82,73 за баррель, а в какой-то момент опускалась до $83,05, что стало самым низким уровнем с 6 марта. WTI подешевела на 5,5% до $80,22 за баррель, падая до отметки $80,01 - минимума с 10 марта. В прошлую пятницу цены уже упали примерно на 5% на фоне новостей об отмене запланированных ударов. Важно отметить, что цены, несмотря на падение, все еще находятся на уровне на 24% выше, чем до начала войны в конце февраля ($67 за баррель).

Фьючерсы на фондовые индексы США также выросли: контракты на S&P 500 и Nasdaq прибавили около 1,5% и 2% соответственно. Падение цен на нефть рассматривается как значительное облегчение для центральных банков по всему миру, которые выражали серьезную обеспокоенность инфляционными перспективами на фоне энергетического кризиса. Ожидается, что внимание рынков теперь сместится к решению ФРС США по процентным ставкам, которое ожидается на текущей неделе. Доллар США ослаб на фоне снижения опасений по поводу глобальной инфляции.