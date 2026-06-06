Что происходит в Ормузском проливе 2026: война США и Ирана, блокада и нефть

Расскажем, что сейчас происходит в Ормузском проливе и как развивался кризис, открыт ли Ормузский пролив, сколько судов прошло через Ормузский пролив и каким образом, действительно ли Трамп вывез 100 млн баррелей нефти из Ирана, а также как блокада США ударила по экономике Ирана.

Что сейчас происходит в Ормузском проливе?

Вчера Иран в очередной раз сообщил о закрытии Ормузского пролива. Поводом стала новая серия американских ударов по южным иранским объектам, включая портовый город Бендер-Аббас и остров Кешм, где были разрушены в том числе водные резервуары. Тегеран назвал это продолжением агрессии и привел вооруженные силы в состояние повышенной готовности.

Как развивался кризис в Ормузском проливе?

Первые удары и закрытие пролива (февраль - март 2026)

28 февраля США и Израиль нанесли первые удары по Тегерану, что положило начало полномасштабной войне;

2 марта Иран объявил о закрытии Ормуза. В КСИР заявили, что если какие-либо суда попытаются пересечь пролив, КСИР и военно-морские силы "подожгут эти корабли". Это заявление привело к резкому скачку цен на нефть значительно выше $100 за баррель. В последующие недели, несмотря на официальное закрытие, через пролив продолжали проходить некоторые суда;

Перемирие и его крах (апрель 2026)

12 апреля состоялись прямые переговоры в Исламабаде, завершившиеся безрезультатно;

13 апреля Вашингтон объявил о введении морской блокады иранских портов, включая те, что находятся в Ормузском проливе;

17 апреля Иран ненадолго вновь открыл пролив после того, как Вашингтон выступил посредником в прекращении огня между Израилем и Ливаном;

18 апреля Иран снова закрыл водный путь в ответ на американскую блокаду. КСИР назвал морскую блокаду США и захват судов, пытающихся достичь иранских портов, "актами пиратства";

Инцидент с вертолетом и новые удары (июнь)

8 июня американский ударный вертолет потерпел крушение над Ормузским проливом. Вашингтон возложил ответственность за инцидент на Иран и пообещал ответить;

9 июня США нанесли серию авиаударов по иранским объектам. В ответ на это КСИР нанес удары беспилотниками по объектам США в Бахрейне, Кувейте и Иордании;

10 июня США осуществили еще один раунд авиаударов по ИРИ, а Иран в ответ нанес новые атаки по ближневосточным американским объектам;

11 июня иранское военное командование объявило о полном закрытии Ормузского пролива.

Ормузский пролив открыт или нет?

Ситуация в Ормузском проливе стала предметом не только физического, но и информационного противостояния между Исламской Республикой и США:

Позиция Ирана: полное закрытие

Сегодня утром Центральный штаб ВС ИРИ и КСИР сообщили о закрытии Ормуза для всех видов судов. Иранские военные подчеркнули, что любые попытки прохода будут встречены ударами. В заявлении также указывалось, что закрытие пролива является прямым ответом на враждебные действия США и продолжающиеся американские авиаудары по иранской территории. При этом иранская сторона сделала оговорку, что пролив останется открытым для "дружественных стран", включая Россию и Китай. Власти Ирана также подтвердили, что режим закрытия будет действовать до дальнейшего уведомления.

Позиция США: продолжение транзита

Центком ВС США опроверг информацию о закрытии пролива, сообщив, что коммерческие суда продолжали входить в Ормуз и выходить из него этой ночью. Американское командование также подчеркнуло, что ни один из военных кораблей США в акватории пролива не подвергался атакам, опровергая сообщения иранских СМИ.

На практике картина сложнее. Иран неоднократно разрешал проход судам отдельных государств, которые он считает невраждебными. Для этого проводились двусторонние переговоры, по итогам которых судам из Китая, Индии, Пакистана, России, Малайзии, Египта и Южной Кореи выдавались разрешения на транзит. Такие договоренности действовали выборочно и не отменяли общую логику контроля: каждое пересечение пролива требовало согласования с иранскими властями, а в некоторых случаях - уплаты значительных сборов в пользу КСИР.

Ормузский пролив и цены на нефть - что происходит?

Новое объявление ИРИ о закрытии пролива мгновенно отразилось на мировых энергетических рынках. Нефтяные цены вновь пошли вверх на фоне опасений эскалации. К утру 11 июня фьючерсы Brent поднялись более чем на $2, превысив отметку в $95 за баррель. Это произошло после того, как ранее в ходе кризиса цены уже достигали пиковых значений в $126 за баррель, что почти вдвое превышает довоенный уровень около $65. Паралич Ормузского пролива уже привел к падению добычи ОПЕК до минимальных показателей с 2000 года, и эксперты предупреждают о надвигающейся глобальной рецессии.

Как проходят суда через Ормузский пролив?

Дружественные страны. После отдельных переговоров со странами, которые Иран считает "дружественными", некоторым государствам было разрешено проводить свои суда через пролив в обход блокады. Среди таких стран - Россия, Китай, Индия, Пакистан;

После отдельных переговоров со странами, которые Иран считает "дружественными", некоторым государствам было разрешено проводить свои суда через пролив в обход блокады. Среди таких стран - Россия, Китай, Индия, Пакистан; Платежи Ирану за безопасный проход. Суда, желающие получить разрешение на транзит, должны согласовать свой маршрут с иранскими военными и заплатить пошлину. Размер сбора зависит от типа судна и характера груза. Для нефтяных танкеров плата составляет примерно доллар США за баррель перевозимой нефти, что для очень крупного нефтеналивного танкера может достигать $2 млн за один проход. Платежи принимаются в китайских юанях или в криптовалютах. Для получения разрешения судно получает код доступа и инструкции по проходу. Весь процесс организуется через посредников - как правило, морские сервисные компании, которые обрабатывают платежи и передают их иранским властям;

Суда, желающие получить разрешение на транзит, должны согласовать свой маршрут с иранскими военными и заплатить пошлину. Размер сбора зависит от типа судна и характера груза. Для нефтяных танкеров плата составляет примерно доллар США за баррель перевозимой нефти, что для очень крупного нефтеналивного танкера может достигать $2 млн за один проход. Платежи принимаются в китайских юанях или в криптовалютах. Для получения разрешения судно получает код доступа и инструкции по проходу. Весь процесс организуется через посредников - как правило, морские сервисные компании, которые обрабатывают платежи и передают их иранским властям; Сопровождение США. После провала операции “Свобода” с сопровождением танкеров американским флотом, США начали использовать для сопровождения судов вертолеты. При этом Тегеран предупреждает, что любая попытка иностранных военных сил вмешаться в управление проливом будет рассматриваться как цель. Также некоторые суда пытаются пройти скрытно, отключая автоматические идентификационные системы.

Сколько судов прошло через Ормузский пролив?

До войны через пролив ежедневно проходило до 140 коммерческих судов. Однако за первые 100 дней войны, согласно аналитической компании Kpler, через пролив прошло всего 988 коммерческих судов, включая 456 нефтяных танкеров.

Для сравнения, если бы конфликта не было, такой же объем трафика пролив пропустил бы примерно за неделю. В пиковые моменты, например, 18 апреля, зафиксировано 27 судов, а, например, 7 мая прошло всего одно судно.

При этом с момента введения блокады в середине апреля силы США перенаправили 135 судов, не соблюдающих блокаду, пропустили 42 и вывели из строя 9 судов, включая ночную атаку на танкер с иранской нефтью M/T Jalveer, шедший под флагом Гвинеи-Бисау. С начала недели это уже третий такой инцидент.

Трамп вывез 100 млн баррелей нефти из Ирана?

Вчера глава Белого дома Дональд Трамп сделал очередное сенсационное заявление, ставшее предметом споров. Трамп заявил, что США тайно вывозят из Ирана миллионы баррелей нефти. Он сообщил, что в прошлом месяце отдал военным США приказ провести секретную миссию, которая привела к транспортировке более 100 млн баррелей нефти на более чем 200 коммерческих судах. Американский лидер также связал это с уровнем мировых цен на нефть, держащимся в районе $90 за баррель именно благодаря этим усилиям.

Независимые аналитики и компании, отслеживающие морские перевозки, подвергли слова президента сомнению, так как для транспортировки заявленных Трампом 100 млн баррелей потребовалось бы около 700 судов - то есть пять дней довоенного трафика. Однако даже если учесть, что суда могли перевозить больше нефти, чем в среднем до войны, объем заявленного Трампом транзита все равно вызывает вопросы.

Кроме того, глава Минэнерго США Крис Райт заявил, что ему неизвестно о вывозе такого количества баррелей нефти через Ормуз. Министр подтвердил лишь то, что военные помогли провести некоторое количество судов через узкий проход, но подчеркнул, что речь шла о танкерах из стран Персидского залива, использующих пролив для экспорта. Райт предположил, что президент, возможно, говорил в широком смысле об усилиях по ограничению иранского экспорта.

Как блокада США ударила по экономике Ирана?

Эффект оказался весьма ощутимым, хотя и не мгновенным. В марте, когда иранские ограничения в проливе действовали главным образом против конкурентов по Персидскому заливу, а Тегеран продолжал отгружать собственную нефть, экспорт составлял в среднем 1,84 млн баррелей в сутки. Месячная выручка при консервативной цене $90 за баррель достигала порядка $5,13 млрд. В апреле показатель снизился до 1,34 млн баррелей в сутки (около $3,62 млрд за месяц).

После введения американской блокады иранских портов в середине апреля падение ускорилось. В мае, по данным Vortexa и Kpler, экспорт иранской сырой нефти и конденсата рухнул до уровня ниже 300 тысяч баррелей в сутки - это менее одной шестой довоенных объемов и самый низкий показатель минимум за шесть лет. Доходы за май оцениваются примерно в $837 млн. Сопоставление с мартовскими поступлениями показывает, что за апрель и май иранская казна недополучила порядка $5,8 млрд. В процентном выражении майские нефтяные доходы оказались на 84% ниже мартовских.

Иран пока продолжает добычу, но все больше нефти уходит не на экспорт, а в плавучие хранилища. На танкерах скопилось около 147 млн баррелей, из которых примерно 67 млн заблокированы внутри Персидского и Оманского заливов. Часть грузов все же достигает покупателей, но такие схемы не компенсируют общего сокращения легальных и полулегальных поставок. Основной покупатель иранской нефти, Китай, также ощущает последствия кризиса. В мае импорт иранской нефти в КНР упал до 1,10 млн баррелей в сутки - самого низкого уровня с января 2025 года.

Что будет если Ормузский пролив не откроют?

С одной стороны, блокада и удары США уже наносят серьезный ущерб иранской экономике. Однако Иран демонстрирует готовность платить любую цену за сохранение контроля над проливом, поскольку этот контроль - его главный козырь. С другой стороны, сама блокада и закрытие пролива наносят ущерб не только Ирану, но и мировому рынку, который уже столкнулся с самым серьезным энергетическим кризисом за последние десятилетия. ОПЕК+ уже четыре раза подряд повышала квоты на добычу, пытаясь компенсировать выпадающие объемы. Но крупные производители Персидского залива не могут полноценно экспортировать свою продукцию, что толкает цены на нефть вверх и создает инфляционное давление по всему миру. Устойчивое решение кризиса возможно только политическим путем.