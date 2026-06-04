Война в Иране, Ливане и Газе 2026: почему не заканчиваются, что происходит?

Расскажем, почему война между США и Ираном продолжается, что требует Иран от США и чего хочет США от Ирана, может ли Конгресс США остановить войну с Ираном, почему перемирие между Израилем и Ливаном не работает, а также что сейчас происходит в Ливане и Газе.

Почему война между США и Ираном продолжается?

В начале апреля 2026 года при посредничестве Пакистана было заключено временное перемирие между США и Ираном. При этом США установили блокаду иранских портов, остающуюся в силе до сих пор. В конце мая США и Иран, как сообщается, достигли предварительного меморандума о взаимопонимании, договорившись продлить перемирие на 60 дней и начать переговоры о постоянном прекращении войны, однако ни Вашингтон, ни Тегеран официально этот документ не подтвердили.

Война Ирана и США - последние удары?

3 июня иранский удар беспилотника по пассажирскому терминалу международного аэропорта Кувейта привел к гибели одного человека и ранению 63 человек;

5 июня ВМС Ирана заявили о запуске предупредительных ракет и беспилотников по американским кораблям в Оманском заливе, обвинив Вашингтон в преследовании судоходства;

6 июня США сбили четыре иранских дрона, направлявшихся к Ормузскому проливу, и нанесли удары по иранским радиолокационным станциям на острове Кешм и в Горуке. В ответ Тегеран выпустил семь баллистических ракет по американским базам в Кувейте и Бахрейне. Ни одна из ракет не достигла цели. В КСИР заявили, что атаки были ответом на удары США по иранскому нефтяному танкеру и острову Кешм.

Что требует Иран от США и чего хочет США от Ирана?

Иран в первую очередь добивается от США отмены санкций и доступа к замороженным активам, снятия блокады со своих портов и права голоса в вопросах управления судоходством в Ормузском проливе;

США, в свою очередь, требуют возобновления свободного судоходства через Ормузский пролив и уступок по иранской ядерной программе.

Может ли Конгресс США остановить войну с Ираном?

На этой неделе нижняя палата Конгресса США проголосовала за резолюцию о применении Закона о военных полномочиях, которая требует от президента прекратить военные операции против Исламской Республики без санкции Конгресса. За резолюцию проголосовали все демократы и четверо республиканцев. Теперь она должна еще пройти через Сенат, где республиканцы имеют незначительное большинство. Сенат 19 мая проголосовал 50-47 за продвижение аналогичной процедуры, но до полноценного голосования дело пока не дошло. Даже при поддержке Сената американский лидер Дональд Трамп может наложить вето, преодолеть которое могут только две трети голосов в обеих палатах.

Ранее глава Минобороны США Пит Хегсет заявил, что перемирие от 8 апреля обнулило исходные 60-дневные сроки, предоставленные президенту Законом о военных полномочиях. Администрация считает, что теперь Трамп может возобновить удары по Ирану без нового одобрения Конгресса. В свою очередь госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в Конгрессе утверждал, что "война окончена", так как США технически не находятся в активных боевых действиях.

Почему перемирие между Израилем и Ливаном не работает?

В середине апреля Израиль и Ливан объявили о прекращении боевых действий. Ключевым отличием от стандартного перемирия стал пункт, позволявший Израилю принимать все необходимые меры самообороны в любое время против планируемых, неизбежных или продолжающихся атак. Этот пункт де-факто давал Израилю право на односторонние военные действия.

С 16 апреля по начало июня, несмотря на соглашение, было убито более 600 человек в результате израильских ударов по всему Ливану. Израиль расширил свое военное присутствие на юге Ливана, оккупировав около одной пятой территории страны. По данным ливанских властей, 40 тысяч домов были полностью или серьезно повреждены в ходе атак еще до введения перемирия, а после его начала продолжались ежедневные обстрелы. США выступают главным посредником и гарантом соглашений по Ливану и Газе. Однако, находясь в позиции ближайшего военного и дипломатического союзника Израиля, Вашингтон не может выступать нейтральным арбитром. Заявления о нарушениях часто проходят сквозь призму политических расчетов, а не оцениваются независимым правовым органом.

В начале лета администрация Трампа объявила о новом перемирии между Израилем и ливанским правительством. Условия включают полное прекращение огня со стороны "Хезболлы", эвакуацию боевиков группировки из района к югу от реки Литани, а также создание зон, где ВС Ливана получают исключительный контроль без участия каких-либо негосударственных субъектов с целью предотвращения возвращения вооруженных групп. В новом тексте отсутствует пункт о праве Израиля на самооборону (по сравнению с апрельским соглашением). Однако в нем нет и требования о выводе израильских войск из Южного Ливана.

Что происходит в Ливане сейчас?

При этом на юге Ливана прямо сейчас продолжаются боевые действия. Южный Ливан остается под интенсивным военным давлением. Армия обороны Ливана 6 июня объявила, что двое офицеров и один солдат погибли в результате израильского удара по военному автомобилю на дороге Хардали - Набатия. Официальный представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи заявил, что удар по ливанскому военному автомобилю был нанесен в "активной зоне боевых действий" и что "передвижение в зоне боевых действий требует координации" с израильскими военными. Бейрут осудил это нападение как вопиющее нарушение суверенитета Ливана и международных законов и норм. В долине Бекаа 5 июня один человек погиб и четверо были ранены в результате удара ЦАХАЛ по Сохмору, также были нанесены удары по Хаддате, Тибнину, Харису и Харину.

Судьба ливанского перемирия зависит не столько от переговоров между Ливаном и Израилем, сколько от американо-иранского трека. Если Вашингтон и Тегеран достигнут более широкого взаимопонимания, прекращение огня в Ливане будет иметь больше шансов на сохранение, так как обе стороны будут заинтересованы в стабилизации ливанского фронта. Если эти переговоры зайдут в тупик или сорвутся, Ливан может быстро вернуться в число основных арен давления и противостояния между двумя сторонами.

Почему "Хезболла" отвергла перемирие и какова позиция Ирана?

Лидер "Хезболлы" Наим Касем назвал перемирие "капитуляцией и поражением", заявив, что переговоры были "бесполезными и унизительными" для Ливана. "Хезболла" не была стороной переговоров (Ливан представляли правительственные дипломаты, хотя ливанская армия не является участницей конфликта). Командир иранского подразделения "Кудс" Исмаил Каани уточнил, что минимальное требование - вывод израильских сил на позиции до начала войны в конце февраля этого года. Тегеран заявил, что прекращение огня в Ливане остается условием для любого более широкого соглашения с Вашингтоном о прекращении войны. Глава МИД ИРИ Аббас Аракчи назвал обвинения ливанского президента Жозефа Ауна в том, что Бейрут является "разменной монетой" Тегерана, несостоятельными.

Что сейчас происходит в Газе?

10 октября 2025 года Израиль и ХАМАС при посредничестве арабских государств и США подписали в египетском Шарм-эш-Шейхе декларацию о прекращении огня. Первая фаза включала обмен израильскими заложниками на палестинских заключенных, удерживаемых Израилем. Вторая фаза, предполагавшая разоружение ХАМАС и постепенный вывод израильской армии, остается заблокированной уже несколько месяцев. Минздрав Газы зафиксировал 947 погибших и более 2 тысяч раненых с начала действия перемирия, а также более 1300 отдельных нарушений со стороны Израиля. Израильские бульдозеры и военная техника продолжают снос домов и гражданской инфраструктуры.1 июня было зафиксировано шесть операций по сносу в восточных и северо-восточных районах Хан-Юниса на юге сектора. В том числе, 5 июня не менее восьми человек погибли в результате израильских авиаударов по Газе.

Встреча между ХАМАС и посредниками из Египта, Турции и Катара была перенесена на 8 июня. ХАМАС требует от Израиля немедленного прекращения атак, прежде чем продолжать диалог. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, отдал приказ военным взять под контроль 70% территории Газы.