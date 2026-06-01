Война на Ближнем Востоке 2026: что значат удары Ирана по Бахрейну и Кувейту?

Конфликт между США и Ираном, длящийся уже почти 100 дней, снова вошел в опасную фазу. Расскажем, какой урон нанесли удары по Бахрейну и Кувейту, зачем Иран ударил по Кувейту и Бахрейну, что Иран сказал об ударах, что происходит на переговорах Ливана и Израиля, а также что сказал Трамп Нетаньяху.

Несмотря на временное перемирие события последних дней демонстрируют всю хрупкость текущих договоренностей. На фоне вооруженных столкновений между США и Ираном, а также Израилем и Ливаном, и зашедших в тупик дипломатических усилий, регион вновь оказался на грани эскалации полномасштабного конфликта.

Сегодня утром иранские ракеты и беспилотники ударили по Кувейту и Бахрейну, параллельно в Вашингтоне продолжается очередной раунд ливано-израильских переговоров.

Какой урон нанесли удары по Бахрейну и Кувейту?

В среду, 3 июня, Иран нанес серию ракетных и беспилотных ударов по целям в Кувейте и Бахрейне. По информации Центрального командования ВС США, КСИР атаковал цели, связанные с американским военным присутствием в регионе: командный центр Пятого флота США в Бахрейне, а также авиабазу и вертолетное подразделение в Кувейте. Атака привела к серьезным последствиям и жертвам.

В Кувейте ракеты и беспилотники поразили здание международного аэропорта. По данным кувейтского информационного агентства KUNA, один человек был убит, не менее 63 получили ранения, а инфраструктуре аэропорта был нанесен значительный ущерб. Аэропорт был вынужден временно остановить работу, часть рейсов была перенаправлена в другие аэропорты региона. При этом в Кувейте сообщили, что за день силы ПВО перехватили 13 баллистических ракет и 17 беспилотников, запущенных со стороны Ирана.

В Бахрейне, по сообщениям, сработали сирены, предупреждающие жителей об атаке, однако, по данным Центком, все выпущенные по стране снаряды были перехвачены силами ПВО США и Бахрейна. В Центком также подчеркнули, что американский персонал и объекты в ходе этих атак не пострадали.

Зачем Иран ударил по Кувейту и Бахрейну?

Эти события были ответом на предшествовавшие им удары США по иранской территории. По данным Центком, незадолго до атаки американские военные “в целях самообороны” нанесли удар по военному пункту управления на острове Кешм, который, как полагают, служит одним из ключевых хранилищ иранских ракет. Кроме того, американские силы сбили три иранских ударных беспилотника, по их данным, атаковавших гражданские суда в региональных водах.

Американские военные также нанесли удар по пытающемуся прорвать морскую блокаду Ормузского пролива иранскому нефтяному танкеру, который следовал в иранский порт на острове Харк. Администрация Трампа пытается не допустить прохода иранской нефти через Ормузский пролив, сохраняя блокаду иранских портов и судов. Иран расценил это как провокацию и нанес ответный удар: ВМС КСИР атаковали ракетами судно, идентифицированное как "Панайя".

Что Иран сказал об ударах по Кувейту и Бахрейну?

Глава МИД ИРИ Аббас Аракчи заявил, что удары по Кувейту и Бахрейну были актом иранской самообороны. Он отметил, что иранские силы атаковали объекты, используемые США для нападения на гражданское судоходство и нарушения режима прекращения огня. Тегеран полностью отвергает аргумент США о самообороне, называя атаки на нефтяной танкер и остров Кешм актом агрессии и нарушением перемирия. В дополнение к этому, МИД Ирана заявило, что Кувейт и Бахрейн несут ответственность за иранские атаки на американские объекты на своей территории, поскольку они позволили американцам использовать свои базы для агрессии против ИРИ.

Что происходит на переговорах Ливана и Израиля?

На фоне эскалации в Персидском заливе в Вашингтоне проходит четвертый раунд переговоров Израиля и Ливана. Встреча, проходящая 2 и 3 июня в Госдепартаменте США, стала продолжением предыдущих раундов, инициированных после вступления в силу перемирия. В Госдепартаменте США заявили о достижении прогресса в переговорном процессе по политическому и военному трекам и выразили надежду, что данный этап переговоров приведет к разработке совместного заявления и плана действий.

На переговорах обсуждаются меры по укреплению доверия, включая предложения о создании "пилотных зон" - ограниченных территорий, где предлагается полностью прекратить огонь, вывести израильские войска и разместить ливанских военных для обеспечения безопасности. Однако реализация этих планов сталкивается с трудностями. Ливанская делегация продолжает настаивать на полном прекращении огня, выводе израильских войск с ливанской территории и размещении ливанской армии на юге страны.

Ситуация на ливано-израильской границе остается крайне напряженной. Несмотря на заявления главы Белого дома о том, что ему удалось достичь взаимопонимания между Израилем и "Хезболлой", при котором Израиль воздержится от ударов по Бейруту в обмен на прекращение трансграничных атак, стороны продолжают обмениваться ударами.

Израильские ВВС наносят удары по целям на юге Ливана: по меньшей мере 10 транспортных средств были атакованы. Два человека получили ранения. Еще один удар израильских сил у побережья Тира привел к гибели шести человек. "Хезболла", в свою очередь, объявила о первом с понедельника ракетном обстреле позиций израильских войск на севере Израиля. ЦАХАЛ также перехватила две ракеты, выпущенные с территории Ливана, а также беспилотник в районе Кирьят-Шмоны.

Трамп поссорился с Нетаньяху?

На фоне событий в Ливане обострились между Трампом и израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Согласно информации Axios, 1 июня между лидерами состоялся очень непростой телефонный разговор, полный нецензурной брани. Глава Белого дома назвал Нетаньяху сумасшедшим и указал на то, что он бы уже сидел в тюрьме, если бы не Трамп.

Причиной гнева Трампа стала эскалация со стороны Израиля: Нетаньяху отдал приказ атаковать южные пригороды Бейрута и расширить наземную операцию на юге Ливана. Позже американский лидер подтвердил достоверность этих сообщений, пояснив, что был "немного раздражен" постоянными боевыми действиями ЦАХАЛ в Ливане. В Израиле сначала опровергли сообщения о конфликте, однако позже были вынуждены признать факт напряженного разговора.

Причиной стали действия Израиля, подрывающие переговоры США с Исламской Республикой. Иран дал ясно понять, что продолжение израильских атак в Ливане поставило под угрозу возможность дальнейшего диалога с Вашингтоном. Более того, Тегеран временно прекратил обмен сообщениями с США через посредников, что создало непосредственную угрозу для переговорного процесса, который и так находился на грани срыва. Поскольку США стремятся к заключению соглашения, а Израиль продолжает военные действия, чтобы сохранить рычаги давления на Иран, возник конфликт.