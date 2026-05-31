США и Иран обменялись ударами, переговоры на паузе: что происходит?

Расскажем, какой удар нанесли США Ирану, какой был ответ Ирана на удары США, почему Иран остановил переговоры с США, что с меморандумом о перемирии США и Ирана, как развивались события во время прекращения огня между США и Ираном, а также что означает инициатива США по углублению военных связей с Израилем.

За последние дни отношения между США и Ираном пережили очередной виток эскалации, несмотря на действующий с апреля режим прекращения огня. Сегодня стало известно о приостановке Тегераном переговоров с Вашингтоном. Параллельно в Конгрессе США продвигается инициатива, способная беспрецедентно углубить военно-технологическую интеграцию с Израилем.

Какой удар нанесли США Ирану?

Центральное командование ВС США подтвердило, что в минувшие выходные его силы нанесли серию ударов по расположенным на юге ИРИ военным объектам. В заявлении указывается, что атаки носили характер самообороны и были направлены против иранского радара, а также пунктов управления и контроля в районе Гарук (провинция Хормозган) и на острове Кешм. Конкретными целями стали средства ПВО, наземная станция управления беспилотниками и два ударных дрона-камикадзе, которые, по оценке американских военных, представляли непосредственную угрозу для судоходства в региональных водах.

Поводом для американской атаки послужило уничтожение Тегераном беспилотника MQ-1 “Хищник”, действовавшего над международными водами. Ранее иранские СМИ передавали, что в ночь на 30 мая в районе острова Кешм в Ормузском проливе был сбит беспилотный летательный аппарат. Оперативное реагирование американского истребителя, по данным Центком, позволило немедленно поразить иранские оборонительные активы, задействованные в инциденте.

Какой был ответ Ирана на удары США?

Утром 1 июня КСИР нанесли удар по ближневосточной военной базе США, с которой, согласно заявлению иранской стороны, осуществлялась недавняя атака на объект связи на расположенном в провинции Хормозган острове Сирик. ВКС КСИР уточнили, что атакованная авиабаза была непосредственно задействована в указанной агрессии. Одновременно система противовоздушной обороны Кувейта утром 1 июня отражала беспилотные и ракетные атаки; кувейтские военные зафиксировали пуски враждебных целей, часть из которых удалось перехватить. Государственное информагентство Кувейта подтвердило срабатывание средств ПВО и звучание сирен воздушной тревоги на территории страны, где расположены крупные американские военные объекты.

Почему Иран остановил переговоры с США?

Новым обстоятельством этой недели стала приостановка ИРИ обмена посланиями с Вашингтоном. Агентство Tasnim сообщило 1 июня, что иранская сторона прекращает дипломатические контакты с США в знак протеста против действий израильской армии в Ливане, характеризуемые иранскими официальными источниками как преступления "сионистского режима".

Приостановка диалога связана с зафиксированным в рамках предварительного меморандума о взаимопонимании условием: соблюдение режима прекращения огня между Израилем и Ливаном было одним из ключевых элементов перемирия между ИРИ и США. Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху дал старт новой военной операции в Ливане против группировки "Хезболла", а израильская армия приступила к установлению контроля над зоной в районе реки Эль-Литани. Указанные действия означают не только расширение израильского вторжения на юге Ливана, но и нарушение того самого условия, которое лежало в основе иранского согласия на переговорный процесс. В результате дипломатический канал, выстроенный при пакистанском посредничестве, заморожен иранской стороной в одностороннем порядке.

Что с меморандумом о перемирии США и Ирана?

Несколько дней назад появилась информация, что Вашингтон и Тегеран достигли предварительного меморандума о взаимопонимании, предусматривающего продление прекращения огня на два месяца и старт полноценных мирных переговоров. Документ, однако, не был финализирован и ожидал одобрения главы Белого дома Дональда Трампа. Он включал обязательства по разблокированию Ормузского пролива, снятию части санкций, решению вопроса иранского обогащенного урана и прекращению израильской войны в Ливане.

Израильская операция "Эль-Литани" нарушает ливанский трек, а иранская приостановка обмена посланиями лишает меморандум политической основы. Ни одна из сторон не объявила об отказе от документа, однако продолжение ударов и прекращение контактов делают его практическую реализацию невозможной без радикального изменения обстановки. Таким образом, 60-дневный режим, который должен был стартовать в ближайшее время, остается не введенным, а состояние апрельского перемирия продолжает размываться.

Помимо ливанского вопроса, предварительный меморандум фиксировал ряд других чувствительных позиций, по которым сторонам не удалось выйти на практические шаги:

Ормузский пролив - документ предполагал беспрепятственное судоходство, отказ Ирана от взимания платы за проход, удаление мин в течение месяца и поэтапное снятие американской военно-морской блокады иранских портов. Пока что контроль над проливом остается зоной вооруженного противостояния;

Ядерная программа Ирана - меморандум фиксировал обязательство не создавать ядерное оружие, а также намерение согласовать утилизацию запаса урана, обогащенного до 60% (порядка 440 кг). США настаивали на передаче материала им, Иран соглашался рассматривать третью сторону, однако директива верховного лидера Моджтабы Хаменеи запретила вывоз обогащенного урана за рубеж. Этот тупик сохранялся до приостановки переговоров;

Санкции и гуманитарная помощь - меморандум предусматривал создание механизма гуманитарных поставок и начало обсуждения смягчения санкций с разблокировкой иранских зарубежных активов.

Прекращение огня между США и Ираном - как развивались события?

Режим прекращения огня, действовавший с 8 апреля, носил во многом условный характер. Ключевые эпизоды нарушения включают:

Вторжение семи беспилотников в воздушное пространство Кувейта, ответственность за которое была возложена на Иран и союзные силы (10 апреля);

Срыв переговоров в Исламабаде, объявление США военно-морской блокады иранских портов (середина апреля);

Серия морских инцидентов: обстрел иранскими силами индийских судов, захват американцами иранского контейнеровоза, ответный захват КСИР двух иностранных судов, следовавших без разрешения через Ормузский пролив (18-22 апреля);

Ракетно-дроновая атака на ОАЭ с пожаром на НПЗ в Фуджейре и пострадавшими (4 мая);

Удар беспилотника по периметру АЭС "Барака" в Эмиратах, а также перехват Саудовской Аравией трех беспилотников, вошедших из воздушного пространства Ирака (17 мая);

Удары США по станции управления в Бендер-Аббасе и ответный обстрел иранскими силами американской базы (конец мая).

Что означает инициатива США по углублению военных связей с Израилем?

Параллельно в Конгрессе США продвигается Раздел 224 Закона об ассигнованиях на нацоборону на 2027 год, именуемый "Инициативой США и Израиля по сотрудничеству в области оборонных технологий". Документ предписывает создать механизм синхронизации оборонных исследований, разработок, испытаний и промышленной кооперации по широчайшему спектру направлений - от противодействия беспилотникам до искусственного интеллекта и биотехнологий. В условиях, когда Израиль проводит наступательную операцию в Ливане, а Иран приостанавливает переговоры именно из-за израильских действий, дальнейшая институционализация американо-израильского военного альянса несет несколько взаимосвязанных последствий.