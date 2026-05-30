Политика отстает от войны: сделки США с Ираном по-прежнему нет

Объявленное в апреле Дональдом Трампом перемирие с Ираном соблюдается с оговорками: время от времени между конфликтующими сторонами происходят инциденты, пускай и не в таких масштабах как во время активных боевых действий в марте.

Война между США и Ираном не остановлена полностью. В минувшие выходные, как сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM), американские войска нанесли удары по иранскому радару и центрами управления БПЛА в Гаруке и на острове Кешм. Атаки стали ответом на уничтожение иранцами американского беспилотника MQ-1. После этого о нанесении очередного удара объявил КСИР - иранские ракетчики атаковали военную базу, с которой США бомбили остров Сирик.

Персидский залив все еще под прицелом

Под перекрестный огонь во время перемирия попадают и арабские страны. Если в мае жертвой были Объединенные Арабские Эмираты, то сейчас - Кувейт. По данным CENTCOM, 28 мая иранские войска нанесли удар баллистической ракетой по территории Кувейта, где находится используемая США авиабаза Али Аль-Салем. В результат ранения получили четверо американских военных и трое гражданских служащих.

Арабские страны негативно реагируют на действия Ирана. Даже если Исламская Республика бьет в ответ на атаки США и уничтожает объекты американской военной инфраструктуры, в Дохе, Абу-Даби и других столицах не считают поведение Тегерана оправданным.

Кувейтские власти пообещали ответить на удары КСИР по кувейтской территории. "Министерство подтверждает, что Государство Кувейт сохраняет за собой полное право принимать все необходимые меры для защиты своей безопасности и обороны своей территории, возлагая на Иран полную ответственность за эти преступные нападения", - говорится в заявлении МИД Кувейта.

В день удара Ирана по Кувейту американские военные сбили четыре иранских БПЛА-камикадзе и нанесли удар по станции наземного управления дронами в портовом городе Бендер-Аббас.

Атаки - следствие дефицита дипломатии

Периодические всплески военной эскалации во многом являются следствием отсутствия прогресса на переговорах Вашингтона и Тегерана. Позиции США и Ирана не только диаметрально противоположные, но и подвергаются периодическим изменениям. На это, в частности, обратил внимание официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

"В такой ситуации, когда противоположная сторона постоянно меняет свои взгляды, выдвигает новые или противоречивые требования и посылает разные противоречивые сообщения через СМИ, естественно, что это приводит к затягиванию переговорного процесса", - заявил он.

Претензии иранской стороны к нестабильности подходов Белого дома подтверждает издание The New York Times. Накануне газета сообщала, что Трамп выдвинул более жесткие условия Ирану по мирной сделке.

Сам президент США ведет себя так, как будто переговоры находятся под его полном контролем и стороны двигаются к сделке. В соцсети Truth Social глава Белого дома написал, что уверен в готовности Тегерана к заключению соглашения. Трамп обвинил СМИ в непонимании его позиции - в частности, он упомянул CNN, которые утверждают, что Иран изменит текст соглашения, если президент США продолжит вносить новые предложения.

Чего хочет Трамп?

Какие именно изменения хочет внести в сделку Трамп, точно не известно. По данным NYT, Трампа беспокоит пункт о размораживании иранских средств, и новое более жесткое предложение может быть задумано как способ ускорить ответ Тегерана и усилить давление на него. Само же рамочное соглашение, по данным той же NYT, предусматривает фактическое прекращение американо-израильской военной кампании в обмен на снятие Ираном блокады Ормузского пролива. Cамый спорный вопрос — будущее иранской ядерной программы — должен быть отложен на следующие раунды переговоров

Что известно из сообщений Трампа в соцсетях, он добивается нескольких вещей. Первое - Иран не должен обладать ядерным оружием. Второе - Ормузский пролив должен быть открыт, никакие пошлины на проход не могут быть установлены, и пролив должен быть очищен от мин. Третье - обогащенный уран должен быть извлечен совместно США и Ираном под контролем МАГАТЭ.

Пока Трамп пытается безуспешно добиться сделки, известные американские интеллектуалы, вроде Джона Миршаймера, и бывшие чиновники продолжают критиковать военную кампанию США в Иране, которая по сути и является причиной того, что Тегеран и Вашингтон не могут прийти к сделке.

Для США война - это провал

Бывший посол США в НАТО Иво Даалдер считает, что главная ошибка многих крупных военных кампаний США за последние десятилетия состоит в том, что выбор цели отстает от выбора средств. Трамп с Ираном здесь не исключение, а продолжение тенденции. Американский способ ведения войны не работает, пишет он в колонке для Politico.

"Вашингтон рассматривает войну не как продолжение политики, а как провал политики — крайнюю меру, к которой прибегают, когда дипломатия рушится, часто без четкого политического результата. Результаты всегда одни и те же: применение силы без ясных целей и без ответа на вопрос, который должен предшествовать каждому решению о войне — как на самом деле выглядит победа?" - пояснил Иво Даалдер.

Дипломат пишет, что руководители США части "берутся за военный инструмент и надеются, что политика последует за ним". "США постоянно проигрывают не потому, что их армия слаба, а потому, что они выбирают инструменты, не определив при этом свои цели. Учитывая это, неудивительно, что самая могущественная армия в истории человечества не может выиграть войны, которые сама же и начинает", - заключил экс-посол США в НАТО.