Война США и Израиля с Ираном 2026: как отразилась, почему нет соглашения?

В воскресенье исполнилось 100 дней с момента начала войны между США и Израилем против Ирана - конфликта, который спровоцировал глобальный энергетический кризис, нанес серьезный урон мировой экономике и привел к тысячам жертв. Сколько раз США и Иран были на грани соглашения, что мешало, каковы последствия и международная реакция на войну в Иране?

Несмотря на заявления Дональда Трампа о том, что военная кампания завершится "очень быстро", подписание мирного соглашения затянулось уже более чем на три месяца. До недавнего обмена ударами апрельское прекращение огня сдерживало полномасштабную войну на протяжении двух месяцев, однако израильское наступление в Ливане продолжалось, а Ормузский пролив остается в значительной степени закрытым.

Как идет война в Иране?

Война началась 28 февраля с совместной кампании США и Израиля против ИРИ. В ответ Исламская Республика нанесла атаки на Израиль и военные объекты США в Персидском заливе. Конфликт быстро распространился: Иран наносил удары по американским активам в странах Персидского залива, а также по территории самих этих государств, которые обвинили Тегеран в намеренных атаках на гражданские объекты, включая аэропорты и энергетические объекты. Временное перемирие при посредничестве Пакистана было заключено 8 апреля. Однако оно не остановило израильские атаки на Ливан: Тегеран, со своей стороны, заявил, что любое мирное соглашение с США частично зависит от прекращения боевых действий в Ливане.

На 100-й день войны произошло резкое обострение: Иран выпустил баллистические ракеты по северу Израиля в ответ на израильские удары по южному Бейруту. Израиль нанес ответные удары по целям в центральном и западном Иране, поразив системы ПВО и нефтехимический завод. На тот момент нефтяные фьючерсы Brent выросли на 4,47% до $97,15 за баррель.

Хотя Дональд Трамп вечером в воскресенье звонил израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху с просьбой не отвечать на атаку, Израиль все же нанес ответные удары. В понедельник Тегеран объявил об окончании своих военных операций против Израиля, но предупредил, что ответит более жесткими ударами в случае продолжения израильских наступательных действий. В тот же день главнокомандующий армии ИРИ Амир Хагани предупредил, что в случае повторения вражеских действий "меры будут более серьезными".

Сколько раз США и Иран были на грани соглашения и что мешало?

Как подсчитали в CNN, американский лидер обещал скорое заключение соглашения с Ираном уже 37 раз. За более чем 100 дней войны США и Иран действительно несколько раз оказывались на грани заключения мирной сделки, но каждый раз переговоры срывались из-за непреодолимых разногласий и взаимного недоверия.

Прямые переговоры в Исламабаде (11-12 апреля): Первые серьезные раунды консультаций о прекращении войны состоялись в Пакистане в середине апреля. Тогда переговоры провалились из-за ядерного вопроса: Трамп заявил, что по большинству пунктов договорились, но единственный важный пункт, а именно ядерный, согласован не был. Тегеран отверг позицию Вашингтона и выдвинул контрпредложение. США незамедлительно объявили о морской блокаде иранского судоходства;

Прекращение огня в Ливане (16 апреля): Трамп объявил о достижении 10-дневного перемирия между Израилем и Ливаном, что рассматривалось как шаг к более широкому мирному соглашению с Ираном. Однако Израиль продолжал наносить удары по Ливану даже после объявления прекращения огня, и Тегеран отказался продолжать переговоры;

Смягчение ограничений в Ормузском проливе (17 апреля): После объявления перемирия глава МИД ИРИ Аббас Аракчи сообщил о полном открытии пролива для всех коммерческих судов на оставшийся период перемирия, а Трамп это подтвердил. Однако затем Трамп заявил, что блокада иранских портов "останется в полной силе", пока не будет достигнута сделка. Тегеран ответил, что в этом случае не позволит проход ни одному судну, связанному с вражескими государствами;

Меморандум о взаимопонимании (конец мая - начало июня): В начале июня стороны были близки к подписанию предварительного меморандума о взаимопонимании на 60 дней. Он должен был включать продление режима прекращения огня, частичное открытие Ормузского пролива и начало предметных переговоров по ядерной программе. Однако переговоры застопорились из-за разногласий по двум пунктам: во-первых, по срокам вывоза и утилизации иранского обогащенного урана (Вашингтон настаивает на 60 днях, Тегеран хочет 90), и во-вторых, по срокам и сумме размораживания иранских авуаров (Иран требует немедленного освобождения части средств).

Какие последствия войны в Иране?

По сводным данным на начало июня 2026 года, в результате войны на Ближнем Востоке погибло не менее 7100 человек. В Иране погибли почти 4,5 тысячи человек, а около 34 тысяч человек было ранено, в Ливане погибли почти 3,6 тысячи человек.

Конфликт также спровоцировал один из крупнейших кризисов перемещения в регионе в последние годы: по данным ООН, около 3 млн человек в Иране стали внутренне перемещенными лицами, а свыше миллиона человек покинули свои дома в Ливане.

Разрушения гражданской инфраструктуры также огромны: иранские власти сообщили о повреждении или уничтожении более 125 тысяч гражданских объектов, включая сотни больниц, школ и университетов. На ливанском фронте израильские силы продвинулись до окраин Набатии, захватив исторический замок Бофор и установив контроль над почти пятой частью ливанской территории. Это самое глубокое вторжение в Ливан более чем за 25 лет.

Каковы экономические последствия войны в Иране?

МЭА охарактеризовало вызванные войной потрясения как крупнейший энергетический шок за всю историю наблюдений. Цены на нефть почти удвоились: до войны нефть марки Brent стоила около $70 за баррель, а в ходе конфликта она достигала $138 за баррель. По состоянию на начало июня цена стабилизировалась на уровне около $100 за баррель. Рост цен на топливо затронул все страны мира, но особенно сильно пострадали Азия и Африка, являющиеся нетто-импортерами энергоносителей.

На продовольственные цены также оказывается огромное давление, поскольку природный газ является ключевым сырьем для производства удобрений. Рост цен на энергоносители привел к подорожанию удобрений, а следовательно, и продуктов питания, затронув все этапы цепочки поставок. Всемирная продовольственная программа предупредила, что если цены на нефть останутся на уровне около $100 за баррель до конца июня, еще 45 млн человек во всем мире столкнутся с острым голодом.

Согласно данным МВФ и ОЭСР, война привела к снижению прогнозов глобального экономического роста: МВФ понизил прогноз роста мирового ВВП на 2026 год до 3,1%, а ОЭСР ожидает замедления с 3,4% в 2025 году до 2,8% в 2026 году. В целом общие затраты на ископаемое топливо в Азии могут достичь более $80 млрд, если цены на нефть останутся на уровне $100 за баррель.

Какова международная реакция на войну в Иране?

Реакция международного сообщества на войну в Иране во многом зависела от географического положения, экономических связей и геополитических интересов.

Страны Персидского залива, будучи соседями Ирана и принимая у себя американские войска и объекты, осудили иранские атаки на свои территории. Традиционный посредник Оман назвал войну "катастрофой" и "грубым просчетом"; Катар выслал иранских военных и дипломатов после атаки на завод по производству СПГ, но продолжает выступать за диалог; ОАЭ, по данным СМИ, нанесли десятки скоординированных с США ударов по Ирану; Бахрейн и Кувейт подверглись иранским атакам и осудили их как нарушения международного права; Саудовская Аравия, осудив Иран и введя блокаду, смогла продолжить экспорт через порты на Красном море;

Европейские союзники США отказались вступать в войну. ЕС ввел первые в истории санкции против ИРИ за блокировку Ормузского пролива. НАТО выразило политическую поддержку США и Израилю, но отказалось от прямого вовлечения в боевые действия;

Россия и Китай выступили против войны. Китай призвал к немедленному прекращению военных действий и уважению суверенитета Ирана, а в апреле вместе с Россией наложил вето на резолюцию СБ ООН, инициированную Бахрейном. Россия, в свою очередь, назвала действия США безответственными, выразила готовность выступить посредником и забрать на хранение обогащенный уран ИРИ;

Индия, сохраняя нейтралитет и стараясь не осуждать напрямую военные действия, оказалась уязвимой перед лицом экономических последствий конфликта. Пакистан же стал главным посредником, сыграв ключевую роль в заключении апрельского перемирия и продолжая активную дипломатию;

Турция и Египет призвали к деэскалации, Япония выразила серьезную озабоченность, Бразилия осудила удары, АСЕАН призвал к прекращению боевых действий, Мексика заняла нейтральную позицию, ограничившись организацией чемпионата мира по футболу. В ООН предупредили, что война "вышла из-под контроля".