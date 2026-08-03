Средства за отмененные туры в Крым вернут в течение полугода – АТОР

Глава АТОР заявила о том, что возвращение денег за отмененные туры в Крым туристам может занять до шести месяцев из-за разницы политики процедуры возврата в отелях.

Туроператоры могут возвращать средства за отмененные путевки в Крым в течение полугода, рассказала исполнительный директор ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, связано это с тем, что туроператоры стремятся сократить сроки, когда работают с отелями и зачастую возвращают собственные средства.

"Политика возвратов зависит от ситуации в каждом отеле. Как показывает практика с Анапой прошлого года, возвраты могут занимать и длительное время - до полугода. Туроператоры, со своей стороны, ведут работу с отелями по минимизации сроков возврата за отмененные поездки и в большой части случаев возвращают свои собственные средства"

– Майя Ломидзе

Она выразила надежду на то, меры поддержки в рамках постановления правительства от 23 июля о распределении средств смогут помочь сделать возврат средств конечному потребителю более оперативным.

Правительственная субсидия в размере 4,3 млрд рублей направлена на помощь предпринимателям Республики Крым, а не региональным или федеральным операторам, пояснила глава АТОР.

Еше в июне, по словам Ломидзе, свой крымский отпуск отменили около 1 млн человек. Туроператоры уже вернули средства "примерно за 30 тыс аннулированных путевок в Крым на общую сумму около 1,5 млрд рублей".

Тем не менее, не все массово отказываются от поездок на полуостров, рассказала она.

"Туристы добираются в основном на личном автотранспорте, в буквальном смысле забив багажник канистрами с бензином. В июне был увеличен лимит провозимого на личных авто топлива - до 200 литров. 75% всего турпотока в Крым - это автотуристы"

– Майя Ломидзе

Из тех, кто все же решил в Крым не ехать, чаще всего выбирают для отпуска Анапу, небольшая часть потока переориентировалась на Абхазию и Дагестан, поделилась глава Ассоциации туроператоров в интервью Интерфакс.