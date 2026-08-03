Вестник Кавказа

Вице-спикера избрали в парламенте Армении

Вице-спикера избрали в парламенте Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Национальное собрание Армении получило вице-спикера. Им стал представитель правящей фракции "Гражданский договор".

Парламент Армении сегодня выбрал вице-спикера – кресло занял представитель правящей партии "Гражданский договор" Айк Конджорян.

Его кандидатуру поддержали 63 депутата, против выступили 28 парламентариев.

Стоит отметить, что, кроме Конджоряна, "Гражданский договор" по положенной ей квоте выдвинул в качестве кандидата в вице-спикеры также Ваагна Алексаняна. Фракция "Сильная Армения", будучи самой крупной оппозиционной силой в парламенте, предложила на этот пост Арама Вардеваняна.

Напомним, спикером Национального собрания Армении накануне был избран также представитель "Гражданского договора" Рубен Рубинян, который в парламенте предыдущего созыва занимал кресло вице-спикера. Также он имел должность спецпредставителя по нормализации отношений с Турцией.

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