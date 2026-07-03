Дороги Ингушетии признаны одними из лучших в России

Ингушетия вошла в топ-3 российского рейтинга качества автомобильных дорог в России – почти 85% дорог в регионе соответствуют всем необходимым нормативам, предъявляемым к их состоянию.

Ингушетия стала третьей после Москвы и Челябинской области по качеству автомобильных дорог в России: 84,2% автотрасс в регионе соответствуют всем необходимым требованиям, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"По данным исследования, доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, составила 84,2%. По сравнению с предыдущим годом Ингушетия улучшила свои позиции и поднялась с четвертого на третье место"

- Махмуд-Али Калиматов

Еще один важный момент, на который обратили внимание специалисты дорожных служб – большинство дорог региона обладают твердым покрытием, а их плотность обеспечивает отличную транспортную доступность практически ко всем населенным пунктам и говорит об эффективности развития дорожной инфраструктуры, отметил глава региона, передает портал "Это Кавказ".

Всего за последние годы в республике привели в порядок более 530 км автодорог: это не только комфорт для жителей региона, но и повышение его инвестиционной привлекательности. Именно поэтому дорогам Ингушетии уделяется особое внимание, добавил Махмуд-Али Калиматов.